Alejandro Robles respalda iniciativa sobre doble nacionalidad

. Robles reconoció la solidaridad de estilistas, médicos y vecinas y vecinos que hicieron posible ofrecer gratuitamente a las familias certificados médicos.

En el marco de las jornadas comunitarias de regreso a clases realizadas en Coyoacán, el secretario de las y los Migrantes en el Exterior de Morena, Alejandro Robles Gómez, destacó la solidaridad de estilistas, médicos y vecinas y vecinos que ofrecieron de manera gratuita certificados médicos, aplicación de flúor, fotografías y cortes de cabello, apoyando así a las familias para disminuir los gastos que representa el inicio del ciclo escolar.

En otro orden de ideas, Robles Gómez saludó la iniciativa anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum para que quienes aspiren a la Presidencia de la República o a una gubernatura no puedan contar con doble nacionalidad. Señaló que habrá que conocer el contenido de la propuesta, pero consideró que seguramente recoge un principio fundamental de soberanía y lealtad al Estado mexicano: “quien pretenda encabezar al país debe tener una lealtad plena e inequívoca hacia México”.

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El responsable de la política exterior de Morena recordó que este principio no es nuevo en el orden jurídico mexicano, pues la Cláusula Calvo establece que los extranjeros deben considerarse como nacionales respecto de determinados bienes y no invocar la protección de gobiernos externos. Asimismo, subrayó que en el Servicio Exterior Mexicano existen disposiciones semejantes para quienes ocupan cargos diplomáticos, particularmente embajadores y cónsules generales.

“Quien aspire a representar al Estado mexicano y ejercer su soberanía debe tener una definición absoluta de lealtad hacia México”, afirmó ante los medios de comunicación. Finalmente, reiteró que esperará a conocer la iniciativa presidencial, pero consideró positivo abrir esta discusión en defensa de la soberanía, la independencia y el interés nacional, mientras continuaba con las actividades de la jornada de regreso a las aulas.