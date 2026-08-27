Vecinos del Peñón rechazan Utopía en Deportivo Oceanía y piden conservar sus espacios deportivos

Habitantes del Peñón de los Baños y de la colonia Pensador Mexicano cuestionan la construcción de una Utopía en el Deportivo Oceanía. Aseguran que el lugar es utilizado desde hace décadas por familias y jóvenes y consideran que la prioridad debería ser rehabilitar las instalaciones, mejorar el acceso a las canchas y garantizar que el espacio continúe siendo público.

La posible construcción de una Utopía dentro del Deportivo Oceanía, en la alcaldía Venustiano Carranza, ha provocado inconformidad entre habitantes del Peñón de los Baños y de la colonia Pensador Mexicano, quienes consideran que el proyecto podría modificar un espacio deportivo que durante décadas ha formado parte de la vida de la comunidad.

El tema fue abordado recientemente por habitantes de la zona, quienes han participado en reuniones para expresar su rechazo al proyecto. De acuerdo con los vecinos sostienen que el Deportivo Oceanía tiene más de 50 años de servicio y que representa un espacio para practicar deporte, convivir en familia y mantener ocupados a niños y jóvenes.

Para los habitantes inconformes, el problema no es que se quiera mejorar la zona, sino la posibilidad de que una parte importante del deportivo sea modificada para construir la nueva Utopía.

Los vecinos consideran que las instalaciones necesitan mantenimiento y rehabilitación, pero no necesariamente ser sustituidas. Actualmente, el deportivo cuenta con espacios como alberca, gimnasios y pistas, por lo que su petición es que se recuperen y mejoren las instalaciones existentes.

En entrevista, un habitante identificado como Memo explicó que uno de los problemas que ya enfrentan los jóvenes es el acceso limitado a algunas canchas.

Según su testimonio, existen escuelas deportivas que desde hace muchos años utilizan determinadas instalaciones. Entre ellas mencionó espacios destinados al futbol, futbol rápido y basquetbol.

El vecino reconoció que estas escuelas también realizan trabajos de mantenimiento en las áreas que ocupan. Incluso señaló que algunas organizaciones han invertido dinero en las instalaciones y que se contempla la construcción de vestidores.

Sin embargo, consideró que el mantenimiento no debería significar que las canchas queden fuera del alcance de otros habitantes.

“Ellos también deberían de meterle al deportivo”, comentó el vecino, al señalar que algunas escuelas reciben ingresos de las actividades deportivas que realizan.

Jóvenes buscan espacios para practicar deporte

Uno de los principales argumentos de los habitantes es que los niños y jóvenes necesitan lugares donde puedan practicar deporte sin tener que pagar cantidades elevadas.

El entrevistado explicó que inscribir a un menor en una escuela de futbol particular puede representar un gasto importante para una familia. Entre inscripción, registro, uniforme y mensualidades, el costo puede llegar a varios miles de pesos.

En cambio, aseguró que algunas de las escuelas que actualmente trabajan en la zona tienen cuotas menores. Mencionó como ejemplo mensualidades cercanas a los 150 pesos, uniformes de alrededor de 300 pesos y pagos adicionales por arbitraje.

Para el vecino, estas escuelas cumplen una función positiva porque permiten que más jóvenes tengan acceso a actividades deportivas.

Sin embargo, el problema aparece cuando un niño o joven que no pertenece a determinada organización quiere utilizar una cancha y no puede hacerlo.

El habitante relató que, cuando algunas instalaciones están ocupadas o reservadas, los jóvenes tienen que buscar otras alternativas. En algunos casos, dijo, solamente quedan espacios de tierra.

La situación genera una contradicción: existen instalaciones deportivas dentro de la comunidad, pero no todos los habitantes pueden utilizarlas libremente.

Temor por pérdida de espacios públicos

La oposición al proyecto de Utopía está relacionada directamente con este problema.

Los vecinos que han participado en las reuniones consideran que si el deportivo ya tiene dificultades para atender a toda la población, reducir o modificar sus espacios podría empeorar la situación.

En su testimonio, Memo aseguró que existe un grupo de habitantes que busca impedir la construcción de la Utopía y que se han realizado asambleas para discutir el tema.

Según el entrevistado, en una de esas reuniones participaron numerosos vecinos y se planteó continuar con la organización para defender el espacio.

Los habitantes del Peñón de los Baños y Pensador Mexicano rechazaron la construcción de la Utopía porque consideran que pone en riesgo áreas verdes, árboles y espacios deportivos que han sido utilizados por la comunidad durante décadas.

Los vecinos han pedido que antes de cualquier intervención exista información clara y un proceso de consulta con los habitantes.

Vecinos del Peñón rechazan Utopía en Deportivo Oceanía y piden conservar sus espacios deportivos

También preocupa la situación de los comerciantes

Otro punto que aparece en el testimonio es la situación de las personas que actualmente tienen actividades comerciales en la zona.

El entrevistado explicó que algunos comerciantes pagan cantidades mensuales por los espacios que ocupan. Según su relato, las cuotas pueden ir aproximadamente de mil 500 a tres mil pesos, dependiendo de las dimensiones y características del lugar.

Ante la posible transformación del deportivo, algunos habitantes tienen dudas sobre qué ocurrirá con esos comerciantes.

El vecino mencionó que se ha hablado de nuevos locales y de modificaciones en la manera en que se distribuirían estos espacios, pero existe incertidumbre sobre quiénes podrían acceder a ellos y cuáles serían los costos.

También hizo referencia a lo ocurrido, según su percepción, en otros proyectos, entre ellos la Utopía Eduardo Molina.

Estos señalamientos forman parte del testimonio recabado y no se presentan como hechos comprobados. La preocupación principal expresada por el entrevistado es que las personas que actualmente trabajan en la zona puedan quedar fuera de los nuevos espacios comerciales.

El agua y las condiciones del terreno

La discusión sobre la Utopía también incluye preocupaciones relacionadas con las condiciones físicas de la zona.

Los habitantes han advertido sobre problemas de hundimientos diferenciales, saturación de agua e inundaciones. Los vecinos consideran que estos factores deben tomarse en cuenta antes de realizar una nueva construcción en el terreno y citaron información del Atlas de Riesgos de la Ciudad de México.

El vecino aseguró que el Peñón de los Baños normalmente no tiene problemas constantes de abastecimiento, pero recordó un periodo en el que, durante la construcción de edificios en otra zona, habría ocurrido una interrupción del servicio durante varios días.

De acuerdo con su relato, los habitantes llegaron a relacionar esa situación con trabajos realizados para llevar agua hacia otras áreas.

Aunque este señalamiento corresponde exclusivamente al testimonio del entrevistado, muestra una de las preocupaciones que existen entre algunos habitantes cuando se anuncian nuevos proyectos de construcción.

Para ellos, antes de realizar una obra de gran tamaño debe analizarse si la infraestructura de agua, drenaje y otros servicios tiene capacidad suficiente.

Vecinos del Peñón rechazan Utopía en Deportivo Oceanía y piden conservar sus espacios deportivos

Seguridad, otro problema de la comunidad

La inseguridad también forma parte de las preocupaciones expresadas por los habitantes.

Memo explicó que lleva muchos años viviendo en la zona y que, por conocer a varias familias, tiene una relación distinta con los jóvenes y adultos del barrio.

Sin embargo, reconoció que para una persona que no es conocida en el lugar puede ser diferente.

Según su testimonio, durante las noches y los fines de semana existe una mayor percepción de inseguridad, especialmente cuando hay consumo de alcohol o eventos con una gran concentración de personas.

Los habitantes consideran al Deportivo Oceanía un espacio importante porque permite que niños y jóvenes practiquen actividades deportivas y se mantengan alejados de problemas de delincuencia.

La importancia del deportivo, por lo tanto, no solamente estaría relacionada con el ejercicio, sino también con la convivencia y la prevención social.

Vecinos del Peñón rechazan Utopía en Deportivo Oceanía y piden conservar sus espacios deportivos

Un espacio con historia para la comunidad

El Deportivo Oceanía es un espacio conocido por los habitantes de la zona y forma parte de un sector de la ciudad donde confluyen colonias como Pensador Mexicano y el Peñón de los Baños.

La propia ubicación del deportivo hace que sea utilizado por habitantes de diferentes zonas cercanas. La estación Deportivo Oceanía, por ejemplo, da servicio a residentes de distintas áreas alrededor del complejo deportivo.

Por ello, los vecinos consideran que cualquier modificación debe analizarse tomando en cuenta a quienes utilizan diariamente las instalaciones.

La discusión no significa que los habitantes estén en contra de mejorar los espacios públicos. De hecho, una de sus principales demandas es precisamente que se invierta en el deportivo.

Su propuesta es que se reparen las canchas, se mejoren las instalaciones existentes y se permita que más niños y jóvenes puedan utilizarlas.

Vecinos piden ser escuchados

La construcción de una Utopía en el Deportivo Oceanía ha abierto un debate entre quienes consideran que el proyecto puede representar una oportunidad para mejorar la zona y quienes temen perder un espacio que consideran parte de su identidad comunitaria.

Las Utopías impulsadas en la Ciudad de México buscan convertirse en espacios para actividades deportivas, culturales y comunitarias. En agosto de 2026, por ejemplo, se inauguró una Utopía en la alcaldía Miguel Hidalgo con áreas para jóvenes, cultura, tecnología, deportes y otras actividades.

Sin embargo, en el caso de Oceanía, los vecinos cuestionan que para construir un nuevo proyecto se tenga que modificar un deportivo que ya cumple una función social.

Por eso, su principal petición es que se abra un proceso de diálogo antes de tomar decisiones definitivas.

Los habitantes quieren conocer qué áreas serían intervenidas, qué pasaría con las canchas, qué ocurriría con los comerciantes y cómo se atenderían los problemas de agua, inundaciones y seguridad.

Mientras continúa la discusión, los vecinos aseguran que seguirán organizándose mediante reuniones y asambleas.

Para ellos, el Deportivo Oceanía no representa solamente un conjunto de canchas. Es un espacio que, durante generaciones, ha permitido a niños, jóvenes y familias realizar actividades deportivas y convivir.

La disputa por el futuro del deportivo pone sobre la mesa una pregunta que va más allá de la construcción de una Utopía: cómo mejorar los espacios públicos sin quitarle a la comunidad los lugares que ya utiliza y considera propios.

Los habitantes del Peñón de los Baños y Pensador Mexicano esperan que antes de cualquier obra se escuchen sus argumentos y se valore la posibilidad de rehabilitar el deportivo existente.

Su demanda, de acuerdo con los testimonios recabados, no es que la zona permanezca abandonada, sino que cualquier transformación conserve el acceso de la comunidad a sus espacios deportivos y tome en cuenta las condiciones sociales y físicas del lugar.