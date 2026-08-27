Recuperan 136 cabezas de ganado robadas en predio de Otumba

Cateo Cabezas de ganado recuperadas. (FGJEM)

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y de la Fiscalía del Estado de Veracruz catearon en un inmueble en el municipio de Otumba, donde se hallaron 136 cabezas de ganado, de las cuales tenía reporte de robo.

Autoridades informaron que tras de una solicitud de cooperación recibida el pasado 24 de agosto de 2026 por la Fiscalía de Veracruz, la Fiscalía mexiquense inició la investigación para la búsqueda, localización y aseguramiento de un vehículo que transportaba 52 cabezas de ganado vacuno, propiedad de una empresa de cárnicos que fue robado en la entidad veracruzana.

Este ganado contaba con un Sistema de Localización Satelital, que permitió localizar a los animales en un inmueble ubicado en el municipio de Otumba, por lo que, una vez alertados su posible paradero.

A través del uso de drones, fue posible confirmar la presencia del ganado en dicho sitio.

Durante e despliegue se encontraron 136 cabezas de ganado, de las cuales 35 fueron reconocidas por el apoderado legal de la empresa y se le entregaron en calidad de depósito, en tanto 101 semovientes permanecen al interior del inmueble que quedó en resguardo de las autoridades.