Huixquilucan invita a participar en el Canje de Armas 2026 para fortalecer la seguridad

Con el objetivo de contribuir a la construcción de comunidades más seguras y fomentar una cultura de paz, el municipio de Huixquilucan participa en el programa Canje de Armas 2026 “Sí al desarme, sí a la paz”, mediante el cual se invita a la población a entregar armas de manera voluntaria.

La campaña busca que las familias tengan la posibilidad de deshacerse de armas de fuego y otros elementos relacionados con ellas, como parte de una estrategia de prevención que pretende reducir los riesgos dentro de los hogares y las comunidades.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el programa se desarrolla en Huixquilucan durante dos periodos. El primero se llevó a cabo del 17 al 22 de agosto, mientras que el segundo comprende del 24 al 29 de agosto de 2026.

Con esta jornada, las autoridades buscan acercar a la ciudadanía una alternativa para participar directamente en las acciones de prevención de la violencia. La campaña lleva como mensaje principal “Sí al desarme, sí a la paz”, con el propósito de promover la participación de las familias en la construcción de entornos más tranquilos.

El Canje de Armas 2026 cuenta con la participación y coordinación de autoridades de los gobiernos federal, estatal y municipal. En la difusión de la campaña participan el Gobierno de México, la Secretaría de la Defensa Nacional, el Gobierno del Estado de México, la Secretaría de Seguridad y el Ayuntamiento de Huixquilucan.

Las autoridades consideran que el desarme voluntario puede contribuir a disminuir los riesgos relacionados con la presencia de armas en los hogares. También representa una acción preventiva para evitar que estos objetos puedan estar involucrados en accidentes o hechos de violencia.

Para las autoridades, la seguridad no depende únicamente de los cuerpos policiales, sino también de la participación de la sociedad. Por ello, programas como este buscan involucrar a los ciudadanos en acciones que ayuden a prevenir situaciones que puedan poner en riesgo a las familias.

El llamado está dirigido a las personas que tengan un arma y quieran entregarla de manera voluntaria durante la jornada establecida. La campaña ofrece un espacio institucional para realizar el proceso de canje, de acuerdo con los mecanismos establecidos por las autoridades responsables.

El gobierno municipal ha destacado la importancia de que la población conozca este tipo de programas y aproveche los periodos establecidos para participar.

Además de la entrega de armas, la campaña busca generar conciencia sobre la importancia de mantener los hogares libres de elementos que puedan representar un peligro, especialmente en lugares donde hay niñas, niños y adolescentes.

El mensaje de “Sí al desarme, sí a la paz” busca precisamente cambiar la percepción sobre la seguridad y promover acciones preventivas antes de que ocurra algún incidente.

Huixquilucan señaló que la construcción de comunidades seguras requiere del trabajo conjunto entre autoridades y ciudadanos. En este sentido, la participación de las familias es considerada una parte importante para fortalecer las medidas de prevención.

El segundo periodo de la campaña en el municipio estará vigente hasta el sábado 29 de agosto, por lo que las personas interesadas todavía tienen oportunidad de acercarse a los módulos correspondientes y conocer el procedimiento para participar.

Las autoridades reiteraron la invitación a la ciudadanía para sumarse a esta iniciativa y contribuir a la prevención de accidentes y hechos de violencia relacionados con armas.

Con el Canje de Armas 2026, Huixquilucan busca fortalecer las acciones de prevención y seguridad, además de impulsar una cultura de paz y responsabilidad entre sus habitantes.

La campaña representa una oportunidad para que gobierno y sociedad trabajen de manera conjunta en la construcción de comunidades donde las familias puedan sentirse más seguras y donde la prevención tenga un papel fundamental.