Alertan por “Grooming” en el regreso a clases

Clases Regreso a clases.

En el regreso a clases 2026 - 2027, la Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó a los padres de familia, de posibles casos de grooming, una forma de manipulación en línea que afecta principalmente a niñas, niños y adolescentes.

La policía capitalina manifestó que este entorno digital también da lugar a riesgos importantes en materia de seguridad, entre los cuales destaca el “grooming”, como una de las amenazas más preocupantes.

En ese sentido, la Unidad de Policía Cibernética de la SSC alertó a madres, padres, docentes y cuidadores de los riesgos que enfrentan las niñas, los niños y adolescentes en entornos digitales, estas herramientas son esenciales para facilitar la educación, pero también representan un riesgo cuando no existe una supervisión adecuada, ya que pueden ser utilizadas por ciberdelincuentes para contactar, manipular o agredir a menores de edad.

En algunos casos se detectó que presuntos agresores crearon perfiles falsos en redes sociales, videojuegos y aplicaciones de mensajería para establecer contacto con menores, ganarse su confianza y obtener información personal o material íntimo.

Entre los principales modus operandi detectados se encuentra el “grooming”, donde los adultos se hacen pasar por menores para entablar una relación de confianza a través de plataformas escolares, mediante las cuales obtienen imágenes íntimas, datos personales o incluso concertar encuentros.

Con el propósito de proteger a las niñas, niños y adolescentes en el entorno digital, la SSC, a través de su Policía Cibernética, reforzó las acciones de prevención y comparte las siguientes recomendaciones: