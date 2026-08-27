Municipios del Oriente del Edomex mejoraron niveles de seguridad según encuesta del INEGI

Municipios del Oriente del Edomex mejoraron niveles de seguridad

De acuerdo con una Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI que corresponde al segundo trimestre de 2026, Nezahualcóyotl, Atizapán y Naucalpan encabezan la lista de municipios mexiquenses con mayor disminución en la percepción de inseguridad.

En el caso de Nezahualcóyotl, encabezada por el presidente municipal, Adolfo Cerqueda Rebollo, los rangos de inseguridad registraron una caída de 25.6 por ciento en este indicador. Este resultado representa la más grande reducción entre las ocho ciudades del Estado de México consideradas en el instrumento. Además, estos resultados demuestran los cambios que se han obtenido a través de las estrategias implementadas, al obtener la mejor medida del INEGI durante los últimos dos años.

En segundo lugar se ubica Atizapán de Zaragoza, que logró una reducción de 19.2 por ciento, seguido de Naucalpan, con 12.1 por ciento.

El resto de los municipios mexiquenses evaluados también presentaron disminuciones: Ecatepec obtuvo una disminución del 10.2 por ciento, Cuautitlán Izcalli, redujo sus cifras de inseguridad un 8.4 por ciento, Toluca un 6 por ciento, Tlalnepantla, 2 por ciento, y Chimalhuacán logró una reducción de 1.2 por ciento.

Las ocho ciudades mexiquenses incluidas en la ENSU tuvieron reducción en el trimestre y seis de ellas pertenecen a la Zona Oriente del Estado de México.

Esa región ha contado con la operación, desde hace más de 500 días, del Mando Unificado, esquema de seguridad coordinado por los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. Las labores de este esquema consisten en realizar acciones de inteligencia, despliegues operativos y vigilancia en zonas prioritarias con el objetivo de aumentar los niveles de seguridad para todos los habitantes de la región.

El operativo tiene presencia en 15 municipios del Oriente mexiquense, con más de 14 mil policías bajo una sola línea de mando y participación de corporaciones de los tres órdenes de gobierno. Su seguimiento se realiza a través de las Mesas de Paz.

NUMERALIA

-25.6% Nezahualcóyotl

-19.2% Atizapán

-12.1% Naucalpan

-10.2% Ecatepec

-8.4% Cuautitlán Izcalli

-6% Toluca

-2% Tlalnepantla

-1.2% Chimalhuacán

8 de 8 ciudades mexiquenses evaluadas registraron reducción

6 de 8 pertenecen a la Zona Oriente del Estado de México

Mando Unificado Oriente

+500 días en operación

+14,000 policías bajo una sola línea de mando

15 municipios con presencia del operativo

3 órdenes de gobierno participantes

Municipios del Oriente del Edomex mejoraron niveles de seguridad

Mesas de Paz en el Edomex

La publicación de estas cifras demuestran los resultados que la estrategia ha logrado en el Estado de México, partiendo principalmente de las Mesas de Paz cuyo objetivo principal es coordinar los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) para diseñar estrategias conjuntas que reduzcan la incidencia delictiva, garanticen la seguridad y atiendan las causas de la violencia.

Durante estas sesiones se puede intercambiar información de inteligencia y dar seguimiento a las acciones operativas en todo el territorio mexiquense, con ayuda de Fuerzas Armadas como la SEDENA, Marina, Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad estatal, fiscalías y policías municipales.

Los datos publicados por el INEGI comprueban que en el Estado de México se combaten los delitos de alto impacto como la extorsión, el homicidio, el robo a transporte y la violencia de género.