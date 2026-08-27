Proponen instalar puntos de intercambio y donación de útiles escolares en CDMX

Compra de útiles escolares (Mario Jasso)

La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México propuso instalar puntos de intercambio y donación de útiles, uniformes, calzado, mochilas y otros materiales escolares en buen estado con el objetivo de apoyar a las familias durante el regreso a clases.

A través de un punto de acuerdo, la legisladora Elizabeth Mateos exhortó a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI), en coordinación con las 16 alcaldías, a impulsar dichos espacios durante el periodo de regreso a clases, preferentemente cerca de las comunidades escolares.

Señaló que el inicio del ciclo escolar representa un gasto importante para las familias, debido a la compra de uniformes, calzado, mochilas, útiles y otros materiales.

Recordó que la Ciudad de México cuenta con el programa social “Uniformes y útiles escolares”, que para el ciclo 2026-2027 contempla apoyos de 970 pesos para preescolar, mil 100 pesos para primaria y mil 180 pesos para secundaria.

Y para este año se ha reportado una inversión aproximada de 704 millones de pesos, con la que se busca beneficiar a alrededor de 650 mil estudiantes. A estos apoyos se suma la Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina”, que para estudiantes de primaria contempla un apoyo de 2 mil 500 pesos anuales por estudiante.

Llama a aprovechar útiles en buenas condiciones

La diputada consideró que, además de los programas económicos existentes, es posible reducir los gastos de las familias mediante el aprovechamiento de artículos escolares que aún se encuentran en buenas condiciones.

Destacó que en cada ciclo escolar, numerosos artículos dejan de ser necesarios para una familia no porque hayan perdido su utilidad, sino porque las niñas, niños y adolescentes crecen, cambian de grado, modifican sus actividades escolares o concluyen su etapa educativa.

La morenista dio a conocer que en la actualidad, madres y padres de familia utilizan redes sociales, grupos vecinales y comunidades escolares para intercambiar o donar uniformes, mochilas, libros, calzado y otros materiales. Sin embargo, señaló que estas prácticas pueden implicar compartir datos de contacto o encontrarse con personas desconocidas.

Por ello planteó que las autoridades habiliten lugares públicos previamente identificados para realizar los intercambios y donaciones de manera ordenada y con mayores condiciones de seguridad.

“Se trata de generar condiciones para que los bienes que ya no son necesarios en un hogar puedan ser útiles en otro, dentro de espacios previamente identificados para tal finalidad”, sostuvo.

La legisladora destacó que la propuesta busca complementar los programas de apoyo económico existentes al facilitar que los artículos escolares que permanecen en condiciones adecuadas puedan ser aprovechados por otras familias que los necesiten.