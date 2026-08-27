C5 y Azerbaiyán refuerzan cooperación para construir entornos seguros en Plaza Tlaxcoaque

La Embajada de Azerbaiyán y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México refrendaron su compromiso de colaborar en la construcción de entornos seguros en la Plaza Tlaxcoaque, donde se encuentra el Memorial al Genocidio de Jodyalí.

El embajador de Azerbaiyán, Seymur Fataliyev, y el coordinador general del C5, Salvador Guerrero Chiprés, se reunieron en este espacio, donde el diplomático destacó que el apoyo del organismo capitalino fortalece la cooperación entre ambas partes y contribuye a preservar el memorial, así como a reforzar la seguridad en la zona.

Guerrero Chiprés detalló que, por instrucciones de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, la Plaza Tlaxcoaque cuenta actualmente con 23 cámaras de videovigilancia, mientras que en un radio de 200 metros la cobertura alcanza 79 equipos.

El funcionario señaló que la instalación de estos dispositivos representa un compromiso concreto con la seguridad del espacio, al tiempo que destacó el carácter simbólico del memorial como un elemento relacionado con la paz y la convivencia.

“Las imágenes como el Memorial al Genocidio de Jodyalí tienen algo simbólico para la paz de la localidad y de todo el mundo, en tanto que las imágenes de videovigilancia significan el compromiso hecho realidad que por instrucciones de la Jefa de Gobierno se concreta con la Embajada de Azerbaiyán”, afirmó.

El Memorial al Genocidio de Jodyalí permanece en la Plaza Tlaxcoaque desde hace 14 años. Fue donado por el gobierno de Azerbaiyán a las autoridades de la Ciudad de México como muestra de agradecimiento por el apoyo brindado a su independencia y como símbolo de amistad entre ambas naciones.

Guerrero Chiprés agregó que la seguridad de los espacios públicos debe incluir a las comunidades internacionales y destacó que valores como la igualdad y el respeto son parte de los esfuerzos para generar entornos seguros en la capital.