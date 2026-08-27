CDMX apuesta por la independencia económica de las mujeres: van 100 mdp para emprender

El Gobierno de la Ciudad de México destinará este año 100 millones de pesos al programa Capital Semilla para la Autonomía Económica de las Mujeres, con la meta de alcanzar 4 mil proyectos productivos.

El apoyo consiste en 25 mil pesos no reembolsables para cada emprendedora, además de capacitación y seguimiento para consolidar los negocios antes de que puedan acceder a créditos de entre 10 mil y 100 mil pesos.

En la segunda generación del programa fueron incorporadas mil 393 emprendedoras de las 16 alcaldías, con lo que el número acumulado de beneficiarias llegó a 2 mil 830 mujeres.

De ellas, ocho de cada 10 son jefas de hogar, 49 por ciento tiene responsabilidades de cuidado, 10 por ciento pertenece a pueblos minoritarios, 11 por ciento vive con alguna discapacidad y 12 por ciento son adultas mayores.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada explicó que el objetivo es evitar que las mujeres tengan que comenzar un negocio endeudándose y que el recurso público no se limite a una transferencia.

“No queríamos convertirnos en simplemente un área de gobierno que entrega dinero y después quién sabe qué pasa”, señaló.

Por ello, el programa contempla asesoría técnica, formación en contabilidad, mercadotecnia, finanzas e inteligencia artificial, así como acompañamiento durante el desarrollo de cada proyecto.

La mandataria insistió en que el dinero debe utilizarse para hacer crecer los negocios y no para cubrir otros gastos.

“Se trata de invertir, de hacerlo bien, de darle seguimiento y tener frutos”.

Recursos, redes y cuidados

Clara Brugada planteó que la autonomía económica debe enfrentar tres desigualdades: la económica, la violencia de género y la desigualdad en los cuidados. Para ello, el programa se articula alrededor de tres “R”: recursos, redes y redistribución.

Los recursos buscan dar independencia económica; las redes, acompañamiento; y la redistribución de los cuidados, liberar tiempo para que las mujeres puedan estudiar, trabajar o emprender.

La jefa de Gobierno mencionó que en México las mujeres reciben, de acuerdo con los datos presentados durante el acto, 23 por ciento menos salario que los hombres por trabajos idénticos, mientras que la participación económica femenina es de 53 por ciento, frente a 78 por ciento entre los hombres.

También cuestionó las barreras del sistema financiero tradicional para quienes carecen de patrimonio o avales.

A esto se suma la carga de cuidados. Clara Brugada afirmó que casi dos de cada tres mujeres que no trabajan fuera del hogar lo hacen debido a las responsabilidades domésticas y de cuidado. Por ello, vinculó Capital Semilla con el Sistema Público de Cuidados que impulsa su administración.

La estrategia contempla Centros de Cuidado y Desarrollo Infantil en las Utopías, con atención gratuita para niñas y niños desde los 45 días de nacidos hasta los seis años, de 6:30 a 18:00 horas. La meta del gobierno es llegar a 300 centros para 2030, además de comedores y lavanderías públicas.

María Elena Esparza Guevara, coordinadora general del programa, destacó la diversidad de las beneficiarias y sostuvo que ésta es la primera vez que un gobierno destina recursos de manera específica para promover la autonomía económica de las mujeres. Informó que la segunda generación reúne a mil 393 emprendedoras y que el programa alcanzó a mujeres con distintas condiciones y trayectorias.

La formación incluye una Escuela de Autonomía Económica, que combina herramientas empresariales con alfabetización en derechos y fortalecimiento de la autoestima.

De acuerdo con Esparza, las sesiones semanales registran 88 por ciento de asistencia y cada generación recibe durante dos meses una currícula apoyada por instituciones, universidades y organizaciones empresariales.

La representante residente del PNUD en México, Silvia Morimoto, resaltó que el apoyo económico está acompañado de capacitación en tecnologías como inteligencia artificial para ampliar mercados.

“Cuando una mujer tiene sus propios ingresos, también tiene más libertad para tomar decisiones sobre su vida y su futuro”, afirmó.

Por su parte, la secretaria de las Mujeres, Daptnhe Cuevas Ortiz, sostuvo que la autonomía económica permite combatir las condiciones que mantienen la desigualdad y la violencia.

“Ninguna mujer debe estar en ningún lugar por dependencia o por obligación”, expresó.

Entre las beneficiarias se encuentran María de Jesús Bernal, de 83 años, quien emprenderá un negocio de desayunos; Vicenta Gerosa, de 54 años, quien elaborará bordados artesanales; María Fernanda Cruz, de 26 años, diseñadora gráfica; Julia Hernández, de 58 años, diseñadora de ropa para mujeres trans; y Mayra Selene Mateos, de 50 años, quien iniciará una florería.

Clara Brugada anunció además que a finales de año se realizará una feria para que las beneficiarias exhiban sus productos y servicios.

El propósito, dijo, es que los proyectos evolucionen más allá de actividades tradicionales y puedan convertirse en negocios formales y sostenibles. “Piensen en más, piensen en una fábrica pequeña, algo que produzca”, pidió a las emprendedoras.