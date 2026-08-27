Sancionan a Sandra Cuevas por su “Operativo Diamante” y la dejan fuera de cualquier cargo público durante un año

Sandra Cuevas Suspendida de cargos públicos por un año por abuso de poder. (cuartoscuro)

Sandra Cuevas, quien fungió como alcaldesa de Cuauhtémoc de 2021 a 2024, fue suspendida de tomar cargos públicos por un año. La medida responde a lo que se calificaron como abusos durante su gestión, particularmente en relación con el Operativo Diamante.

Operativo Diamante: ¿Cómo abusó Sandra Cuevas de sus facultades como alcaldesa de Cuauhtémoc y por qué la suspenden?

El Operativo Diamante fue una estrategia impulsada por Sandra Cuevas durante su gestión de la alcaldía Cuauhtémoc, la cual tenía como objetivo “limpiar” la imagen del territorio y resguardar el orden público. Se implementó entre los meses de junio y agosto de 2023.

Esta iniciativa resultó en desplazamientos forzados de comercios ambulantes durante las primeras horas de la madrugada. De igual manera, removían a personas en situación de calle. Muchos negocios también tuvieron que adaptarse a normas estrictas, como no utilizar rótulos en puestos callejeros y remover zonas de restaurantes que ocupaban la banqueta. Incluso se llegaron a prohibir los bailes públicos.

Durante los operativos, se reportó el abuso de poder que incluso resultó en que el personal de Cuevas agrediera de manera física a los desplazados. Con el tiempo, se fueron presentando denuncias ciudadanas que fueron investigadas por el Órgano Interno de Control.

A partir de ellas, la Primera Sala Ordinaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa determinó abuso de funciones. Entre dichos abusos se señalan los decomisos sin notificación previa y falta de debido proceso durante el Operativo Diamante, puesto que la alcaldesa llegaba a los negocios sin avisar con anterioridad y no publicó un aviso oficial en la Gaceta Oficial.

A causa de esto, la integrante de Movimiento Ciudadano que participó en las elecciones para el senado en 2024 no podrá desempeñar cargos o ejercicios público durante un año.