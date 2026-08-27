Primer Festival del Pan de Dulce llega a la CDMX: Estas son las fechas y la sede oficial para disfrutar tu favorito

Festival del Pan de Dulce CDMX 2026 El Pan de Dulce ha sido uno de los protagonistas de la repostería mexicana a lo largo de los años, siendo un bocadillo cotidiano en todo el país. Foto: Cuartoscuro (Rodolfo Angulo)

Finalmente, uno de los elementos más populares de la repostería mexicana tendrá su propio festival en la capital del país. Se trata del Pan de Dulce, una de las tradiciones culinarias con más historia, sabor y que está presente en la vida cotidiana de las y los mexicanos con una increíble variedad de presentaciones. Esto es lo que tienes que saber.

Anuncian el primer Festival del Pan de Dulce en CDMX este 2026

La Cámara Nacional de la Industria Panificadora, Pastelerías y Similares de México (CANAINPPA) anunció la realización del Festival del Pan de Dulce, un encuentro dedicado a uno de los productos gastronómicos más representativos y populares del país debido a su icónico sabor así como su amplia variedad de texturas, tamaños y sabores.

La importancia del festival está ligada al papel que el pan dulce ocupa dentro de la cultura mexicana. Para la CANAINPPA, este alimento representa una expresión de memoria colectiva y de conocimientos transmitidos durante generaciones por panaderos y familias.

Sus distintas formas, nombres, ingredientes y sabores también reflejan la diversidad regional del país y su presencia tanto en celebraciones y festividades como en la vida diaria, donde una pieza de pan suele acompañar bebidas como el café, el chocolate o el atole.

La popularidad del pan dulce también se explica por la enorme variedad que existe en México y por su presencia cotidiana en panaderías de todo el país. Conchas, cuernitos, mantecadas, campechanas, besos, cubiletes, chilindrinas y ojos de buey son sólo algunas de las piezas que forman parte de un repertorio gastronómico que ha evolucionado con el paso de los años y que conserva técnicas y recetas tradicionales.

Con este festival, la CANAINPPA busca precisamente poner en primer plano esa riqueza panadera y destacar que, más allá de ser un alimento de consumo habitual, el pan dulce forma parte de las costumbres, recuerdos y expresiones culturales de México.

¿Cuándo y dónde se realizará el primer festival del Pan de Dulce en CDMX?

De acuerdo con la información oficial disponible en el Sistema de Información Cultural de la Secretaría de Cultura, el festival se realizará en la Utopía Elena Poniatowska Amor, ubicada en Avenida Miguel Hidalgo 128, Barrio San Lucas, en la alcaldía Coyoacán.

Durante los tres días del festival, las y los asistentes podrán acercarse a la amplia variedad de piezas que integran la panadería mexicana, desde algunas de las más conocidas, como las conchas y las orejas, hasta otras preparaciones tradicionales.

El programa contempla además actividades enfocadas en conocer la historia y la diversidad de este oficio, así como exposiciones y espacios dedicados a la cultura panadera. La información difundida sobre el evento también señala la realización de un museo temporal del pan dulce y ponencias relacionadas con las técnicas y preparaciones que forman parte de esta tradición.

El Festival del Pan Dulce Mexicano se realizará durante tres días, del viernes 11 al domingo 13 de septiembre. La entrada será gratuita, de acuerdo con la información difundida sobre el encuentro, que reunirá actividades gastronómicas y culturales para celebrar una de las tradiciones culinarias más reconocibles y populares del país.