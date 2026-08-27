Concurso de Desespinado de Nopal 2026 llegará este sábado al Monumento a la Revolución: sedema

Concurso de Desespinado de Nopal 2026

La tradición detrás del nopal tendrá un espacio para mostrarse este sábado 29 de agosto en el Monumento a la Revolución, donde se realizará el Concurso de Desespinado de Nopal 2026, como parte de las actividades de la Feria del Nopal 2026.

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), a través de la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (DGCORENADR), invitó a la ciudadanía a asistir a esta competencia, que comenzará a las 13:00 horas.

Durante el concurso, las y los participantes pondrán a prueba su rapidez, habilidad y precisión en una actividad relacionada con la tradición productiva y gastronómica del nopal en la Ciudad de México.

La competencia tendrá como reto desespinar 30 piezas de nopal en el menor tiempo posible. Sin embargo, la rapidez no será el único elemento que se tomará en cuenta, pues las personas participantes también deberán cuidar la calidad de su trabajo y procurar generar la menor cantidad de merma.

Después de las rondas eliminatorias, las 10 personas que obtengan las mejores evaluaciones serán quienes avancen a la gran final.

Para quienes acudan al Monumento a la Revolución, el concurso será también una oportunidad para acercarse a una de las prácticas productivas vinculadas con el nopal y conocer las habilidades de quienes mantienen vigente esta actividad tradicional.

Feria del Nopal 2026

La SEDEMA invitó a las y los capitalinos a asistir al concurso y, además de presenciar la competencia, disfrutar de las actividades, talleres y conciertos que forman parte de la Feria del Nopal 2026.

La feria reúne esfuerzos de distintas instituciones del Gobierno de la Ciudad de México para celebrar la importancia productiva, cultural, gastronómica y ambiental del nopal en la capital.

En estas actividades participan la SEDEMA, la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI), la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Turismo, así como la Central de Abasto (CEDA) y la Alcaldía Milpa Alta.

La cita para quienes quieran conocer de cerca esta práctica será este sábado 29 de agosto, a partir de las 13:00 horas, en el Monumento a la Revolución.