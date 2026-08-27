Desarticulan a “Los Cerdos”, secuestradores en Edomex e Hidalgo

Detenidos "Los Cerdos". (FGJEM)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentó órdenes de aprehensión en contra de cuatro sujetos integrantes de un grupo delictivo autodenominado “Los Cerdos”, quienes se encuentran relacionados con delitos como secuestro exprés con fines de robo, extorsión y robo de vehículo.

Los detenidos son Juan “N”, alias “El Cerdo”; Diego Bladimir “N”; Óscar “N”; y Raúl “N”.

Juan “N”, alias “El Cerdo”, es considerado el líder de dicha banda, la cual tenía operación en los municipios de Axapusco, Ecatepec, Nopaltepec, San Martín de las Pirámides, Teotihuacán, así como en el estado de Hidalgo.

El primer hecho delictivo se registró el 13 de julio de 2026, cuando la víctima viajaba a bordo de su vehículo por calles del municipio de Tecámac. En ese momento, presuntamente, Juan “N”, alias “El Cerdo”, y tres sujetos más habrían interceptado a la víctima para someterla y desapoderarla de la unidad, para posteriormente huir del lugar.

En tanto, el tres de agosto del año en curso, en Axapusco, Diego Bladimir “N” y otro sujeto, ya vinculado a proceso, vestían como policías municipales y viajaban a bordo de una unidad que simulaba ser oficial.

Ambos habrían interceptado a las víctimas, bajo el argumento de realizar una inspección de seguridad protocolaria, posteriormente, arribaron Óscar “N” y Raúl “N”, quienes presuntamente las habrían amenazado y robado sus pertenencias, además de obligarlas a realizar diversas transferencias bancarias.

Mientras esperaban instrucciones de su presunto “jefe”, uno de los sujetos habría abusado sexualmente de una de las víctimas. Finalmente, los implicados habrían robado a las víctimas del automóvil y las liberaron en el municipio de Axapusco.

El Agente del Ministerio Público inició las investigaciones de campo y gabinete, a través de las cuales identificó a los probables responsables. Por ello, solicitó y obtuvo las correspondientes órdenes de aprehensión en contra de los cuatro sujetos: una por el delito de robo de vehículo con violencia y tres más por secuestro exprés con fines de robo y extorsión.

Elementos de la Fiscalía cumplimentaron las órdenes de aprehensión correspondientes. Juan “N”, alias “El Cerdo”, fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, mientras que Diego Bladimir “N”, Óscar “N” y Raúl “N” fueron recluidos en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Otumba, donde quedaron a disposición de un juez.

La Fiscalía también detuvo a Gabriel “N” y a Deni “N”, quienes están investigados por su probable participación en el delito de secuestro exprés con fines de robo y haber ejecutado contra la víctima violencia sexual, sucedido el tres de agosto en el municipio de Axapusco.

A estos sujetos, además, les fue cumplimentada una orden de aprehensión en reclusión por su posible participación en el delito de robo de vehículo con violencia en el municipio de Axapusco, cuando habrían despojado de su vehículo a la víctima luego de que ésta sufriera un percance en uno de los neumáticos de la unidad, se vio obligada a detener la marcha, fue en ese momento cuando los señalados, quienes portaban armas de fuego, aparentemente la desapoderan del vehículo y huyen del lugar.