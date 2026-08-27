Metro reforzará seguridad y operación por regreso a clases





El Metro de la Ciudad de México reforzará sus acciones de seguridad y operación durante las primeras horas del lunes 31 de agosto, cuando inicie el ciclo escolar 2026-2027 para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

La Dirección General del organismo instruyó a las áreas de Operación y Seguridad Institucional coordinar medidas de encauzamiento y dosificación de usuarios, así como el envío de trenes vacíos a las estaciones que registren mayor afluencia.

Para atender el incremento previsto en la demanda, se contará con un estado de fuerza de 5 mil 800 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana adscritos al Metro. El personal realizará acciones preventivas en accesos de estaciones de alta afluencia, particularmente en terminales y estaciones de correspondencia, además de recorridos en los trenes.

El organismo indicó que estas medidas buscan contribuir a traslados seguros y eficientes para estudiantes y familiares durante el inicio del ciclo escolar.

Ante el aumento esperado de usuarios, el Metro recomendó permitir el descenso de pasajeros antes de abordar, respetar la apertura y cierre de puertas y utilizar las palancas de emergencia únicamente cuando sea necesario.

También pidió mantener las pertenencias bajo control en los andenes, evitar la caída de objetos a las vías, no rebasar la línea amarilla y no descender a las vías para recuperar objetos. Asimismo, recordó respetar los asientos reservados y las áreas destinadas a mujeres y menores de 12 años.

Respecto al uso de escaleras eléctricas, recomendó mantener los cordones del calzado anudados, no correr ni saltar y evitar que objetos queden atrapados entre los peldaños.

Finalmente, el organismo aconsejó a los usuarios tener disponible la Tarjeta de Movilidad Integrada y recargarla con anticipación en las taquillas o máquinas expendedoras de la red.