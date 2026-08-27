IECM prepara a chilangos en Norteamérica para elecciones de 2027

Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM)

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) realizó una reunión virtual con personas originarias de la capital residentes en Estados Unidos y Canadá, como parte de sus actividades de vinculación con la ciudadanía migrante de cara al Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027.

En el encuentro se proporcionó información sobre los requisitos para obtener la Credencial para Votar desde el extranjero, la inscripción en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero y las modalidades disponibles para emitir el voto: postal, electrónica y presencial en sedes consulares.

También se abordó la figura de la Diputación Migrante, una de las 66 diputaciones que integran el Congreso de la Ciudad de México. La consejera María de los Ángeles Gil Sánchez explicó que las personas residentes en el extranjero pueden votar y postularse para este cargo, conforme a las disposiciones aplicables.

La consejera Erika Estrada Ruiz informó, a su vez, sobre la posibilidad de contender por una candidatura sin partido para la Diputación Migrante. Explicó los principales requisitos y trámites que deben cumplir quienes opten por esta vía, incluida la obtención del apoyo ciudadano correspondiente.

La consejera Cecilia Aída Hernández Cruz, presidenta de la Comisión Provisional de Vinculación Institucional, señaló que el IECM mantiene una estrategia trianual de vinculación con la ciudadanía originaria de la Ciudad de México residente en el extranjero.

El consejero Ernesto Ramos Mega destacó la importancia de mantener comunicación con las comunidades migrantes para conocer sus experiencias y propuestas, así como fortalecer las acciones de educación cívica y observación electoral.

En representación del Instituto Nacional Electoral (INE), Cuitláhuac Osorio Ayllón, secretario técnico de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, presentó información sobre la credencialización y las alternativas para votar desde el extranjero.

Las personas participantes pudieron plantear dudas y comentarios sobre sus derechos político-electorales y las formas de participación previstas para los próximos comicios locales.

El encuentro fue organizado por la Secretaría Ejecutiva del IECM, mediante la Dirección de Vinculación con Organismos Externos, como parte de la Estrategia de Vinculación con la Ciudadanía Migrante Originaria de la Ciudad de México 2025-2027.

El IECM informó que se trata de la primera de una serie de reuniones regionalizadas. La siguiente está prevista para septiembre y estará dirigida a personas originarias de la Ciudad de México residentes en Europa, Asia y África.