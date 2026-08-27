Desmantelan red de extorsionadores a repartidores de aplicación

Detenidos Oswaldo "N", Amalia Lizbeth "N", Juan Carlos "N", Nancy "N" y Enrique "N". (SSC)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a cinco integrantes de una célula delincuencial que interceptan a repartidores por aplicación para exigirles cuotas semanales y permitirles hacer entregas en distintas colonias de las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa y Miguel Hidalgo.

Además, en ocasiones, los obligan a distribuir narcóticos en las mochilas y cajas de las empresas con el objetivo de distraer a las autoridades.

Se trata de Oswaldo Carrillo Acosta de 44 años, identificado como líder de la célula delictiva.

Los criminales exigen cuotas semanales de 700 pesos para permitirles hacer sus entregas de paquetes y alimentos, además de obligarlos a repartir en las bolsas y mochilas, dosis de droga.

También fueron detenidos Amalia Lizbeth Rivera Ramírez de 28 y Juan Carlos Granados López de 30 años, encargados de la distribución de narcóticos en Miguel Hidalgo; y Nancy Guerrero Arteaga de 46 años y Enrique Martínez Isidro de 41 años, dedicados a recibir el dinero producto de las extorsiones.

Las autoridades localizaron tres viviendas en las que se llevaba a cabo narcoenudeo, ubicadas en las viviendas localizadas en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa y Miguel Hidalgo, por lo que se llevaron a cabo despliegues para intervenir esas propiedades.

El primer cateo se realizó en un departamento ubicado en la calle Gorostiza, en la colonia Morelos, de la alcaldía Cuauhtémoc, donde fue detenido Oswaldo Carrillo Acosta, líder de dicha célula delincuencial, a quien le aseguraron una bolsa con marihuana a granel, y 182 dosis de cocaína.

La segunda intervención se registró en una vivienda en la calle Lago Onega, de la colonia Modelo Pensil, en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde fueron detenidos Amalia Lizbeth Rivera Ramírez y Juan Carlos Granados López y se aseguró una bolsa con marihuana, un paquete con crystal, 103 dosis de cocaína y dos equipos telefónicos.

Finalmente, en un predio localizado en la calle Cerrada Santa María, de la colonia Magdalena Atlazopa, en la alcaldía Iztapalapa, se ejecutó la tercera Orden de cateo donde se realizó la detención de Nancy Guerrero Arteaga y Enrique Martínez Isidro y se aseguraron 168 dosis de cocaína, una bolsa con marihuana, una con crystal y dos dispositivos telefónicos.

De acuerdo con información obtenida, se supo que Juan Carlos Granados López cuenta con antecedentes delictivos por el delito de violencia familiar, mientras que Nancy Guerrero Arteaga por robo a transeúnte con violencia y Enrique Martínez Isidro po robo agravado y amenazas.