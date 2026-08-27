¿Qué pasó en Periférico Sur? Accidente de tráiler provoca tráfico este jueves 27 de agosto

Periférico Sur Accidente de tráiler provoca lenta circulación. (cuartoscuro)

El Periférico Sur permanece cerró parcialmente por un accidente vial que involucro a un tráiler. Fuera de daños materiales, no ser reportaron heridos.

¿Qué pasó en Periférico Sur hoy 27 de agosto?

El accidente ocurrió sobre el Periférico Sur, en su cruce con la calle 4 poniente, a la altura del Centro Cultural Ollin Yoliztli, ubicado en la colonia Isidro Fabela de la alcaldía Tlalpan.

El conductor de un tráiler de carga perdió el control de su unidad y se estrelló contra una barra de contención y un poste de electricidad. Por fortuna, ningún otro vehículo se vio involucrado en el accidente.

Tránsito y bomberos acudieron a la zona y ya trabajan en remover el vehículo del área.

El choque provocó el cierre del carril lateral derecho, con dirección a Xochimilco, lo cual ha ralentizado el tráfico pero la circulación no se ve comprometida.

La persona que manejaba el tráiler fue la única afectada por el choque, pero no se reportaron lesiones. Protección Civil lo trasladó a una unidad médica cercana.

Se desconocen la causa de la pérdida de control, pero Samuel Luna para N+ reportó que el personal médico afirmó que el conductor sufría de un ataque de nervios al momento de ser atendido.