Janecarlo Lozano gana reconocimiento nacional por creación de los EDEN’ES

El alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano

El alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, recibió el Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales, otorgado por la revista Alcaldes de México, en la categoría de Recuperación de Áreas Verdes, por la creación de los EDEN’es (Espacios de Desarrollo y Esperanza para la Niñez) un modelo que transforma parques y espacios públicos en centros gratuitos de recreación, deporte y convivencia familiar.

El reconocimiento nacional destaca una estrategia que combina recuperación del espacio público, inversión en infraestructura y bienestar social.

En año y medio, la administración maderense ha recuperado 85 mil metros cuadrados distribuidos en tres grandes parques: EDEN Mestizaje, EDEN Juventino Rosas y EDEN Naturaleza, que actualmente reciben a más de 200 mil personas cada mes.

Los EDEN’es fueron concebidos como parques públicos con atracciones que normalmente implicarían un costo para las familias, pero que en Gustavo A. Madero son completamente gratuitas. Entre ellas se encuentran tirolesas, areneros, carruseles, pista de hielo, trenecitos, muros para escalar con caída libre, pistas BMX y parques caninos, además de áreas deportivas, culturales y de convivencia.

La recuperación de estos espacios forma parte de una inversión más amplia en infraestructura. Durante 2025, Gustavo A. Madero destinó 3 mil 93.5 millones de pesos a obra pública, la mayor inversión registrada entre las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

A ello se suman 90 kilómetros de Senderos de Paz construidos en año y medio para recuperar calles, mejorar la iluminación y generar entornos más seguros.

La administración de Janecarlo Lozano anunció que el modelo continuará creciendo con cuatro nuevos EDEN: Acuático, Tecnológico, DINOEDEN e Invernal, con los que busca ampliar la oferta de espacios públicos de calidad y acercar nuevas experiencias recreativas a niñas, niños, jóvenes y familias sin importar su condición económica.

Con esta estrategia, Gustavo A. Madero apuesta por convertir la recuperación de parques y áreas verdes en una política social y de prevención, bajo la premisa de que el acceso a espacios dignos, seguros y de calidad debe ser un derecho y no un privilegio.