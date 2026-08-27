Morena define agenda legislativa; Brugada llama a mantener la unidad con partidos aliados

Morena traza ruta para el tercer año legislativo

El grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México presentó su agenda para el tercer año de la Legislatura, en la que plantea impulsar propuestas relacionadas con derechos sociales, seguridad, vivienda, salud, movilidad y bienestar animal, entre otros temas.

Durante su reunión plenaria, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, llamó a mantener la unidad entre Morena y sus aliados para profundizar la transformación de la capital y avanzar en la ampliación de derechos.

“La unidad no consiste en pensar todos igual, sino en saber qué causa nos reúne y qué responsabilidad está por encima de nuestras diferencias”, señaló la mandataria local.

Durante el encuentro se refrendó la alianza entre Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, que integran la coalición de los Diputados de la Transformación en el Congreso local.

La coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo Espinosa, afirmó que la agenda legislativa no se limita a una lista de iniciativas, sino que establece los principios que deberán orientar el trabajo de la bancada durante el próximo periodo.

“Esta bancada sabe que tiene una responsabilidad inmensa para responder al mandato popular; defender los derechos conquistados y avanzar en la consolidación de aquellos que reconoce nuestra Constitución Política de la Ciudad de México”, sostuvo.

Entre las prioridades se encuentra la implementación del Sistema Público de Cuidados, así como el desarrollo de propuestas para atender poblaciones prioritarias como personas en situación de calle, con discapacidad, autistas y neurodivergentes.

La agenda también contempla un nuevo modelo penitenciario con enfoque de derechos humanos, el fortalecimiento de la búsqueda de personas desaparecidas y diversas reformas relacionadas con los derechos de las mujeres, particularmente en materia de violencia digital, vicaria y obstétrica, además del acoso sexual.

En materia de salud, se plantea avanzar en la Ley de Salud Mental, impulsar acciones de prevención de enfermedades y salud sexual en las UTOPÍAS, además de dar continuidad al derecho a una muerte digna.

En cuanto a vivienda y desarrollo urbano, la bancada prevé trabajar en la Ley de Rentas Justas, nuevas defensorías en materia inquilinaria y de derechos sociales, así como en el Plan General de la Ciudad construido con foros ciudadanos. Así como una postura contra la gentrificación.

Otros temas incluidos en la agenda son bienestar animal, movilidad, justicia laboral, deporte comunitario, seguridad ciudadana y participación ciudadana, además de la discusión del Paquete Económico 2027 y la actualización de la Ley Orgánica del Congreso.

Bravo Espinosa señaló que el objetivo es que estas propuestas se traduzcan en beneficios concretos para la población.

“Planteamos esta agenda como una hoja de ruta para hacer florecer los derechos; convertir la esperanza en bienestar, y acercar la Utopía a la vida cotidiana”, afirmó.