Reglamento de Tránsito en carreteras federales reduce hasta 50 por ciento las multas para mexiquenses

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El gobierno del Estado de México recuerda a las y los mexiquenses que circulen en carreteras federales en la entidad que, de acuerdo con la reforma al Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes Federales, las actualizaciones en materia de sanciones tuvieron un ajuste que disminuye hasta en 50 por ciento las multas y el impacto al bolsillo de las personas usuarias.

Autoridades estatales detallaron que las sanciones se aplican bajo el criterio de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que este 2026 corresponde a 117.31 pesos diarios; con la más reciente actualización al reglamento, que entró en vigor el pasado 14 de agosto, se redujo el tope de las sanciones para automovilistas particulares, motociclistas, ciclistas y al autotransporte federal, sus auxiliares y transporte privado.

Algunas de las sanciones quedan de la siguiente manera:

De 25 a 35 UMAs (de 2 mil 932 a 4 mil 105 pesos) para aquellos conductores de automóviles, vagonetas y motocicletas sin remolque que rebasen los límites de velocidad, de acuerdo con el exceso de velocidad que se registre.

De 15 a 18 UMAs (de mil 759 a 2 mil 111 pesos) a conductores que desobedezcan los semáforos para el control de circulación en carriles.

De 50 a 55 UMAs (de 5 mil 865 a 6 mil 452 pesos) por conducir bajo los influjos del alcohol, sustancias ilícitas o medicamentos que afecten la capacidad para conducir.

De 30 a 35 UMAs (de 3 mil 519 a 4 mil 105 pesos) a vehículos estacionados en lugares prohibidos y cuyos conductores no se encuentren dentro o cerca de estos.

Desde la entrada en vigor de las modificaciones, las infracciones presentan una reducción del 50 por ciento, pero, de acuerdo con el artículo 198, aquellas personas que reincidan en conductas sancionables mediante amonestación escrita recibirán multa de 10 a 13 veces la cuota diaria.

Por otra parte, en el artículo 200 se establece que quienes reconozcan expresamente la falta en que incurrieron, el monto de la multa se reducirá en un 25 por ciento y si el pago lo efectúan dentro de los quince días hábiles posteriores a la infracción tendrán otro 25 por ciento adicional.

Personal de la Guardia Nacional (GN) es el encargado de hacer valer dicho marco legal y cuidar de quienes transiten en estas vías, por lo que se invita a las y los usuarios a que ante cualquier emergencia o anomalía que padezcan o sean testigos la reporten al 088.

Los gobiernos federal y estatal continúan con las acciones para robustecer una cultura de cero corrupción en las instituciones encargadas de velar por la seguridad de la población.