Atizapán celebra a mil 500 abuelos y abuelas en su día

Atizapán de Zaragoza

El presidente municipal de Atizapán de Zaragoza, Pedro Rodríguez Villegas, y la presidenta del Sistema Municipal DIF, Paty Arévalo, celebraron a mil 500 abuelitas y abuelitos de las Casas de Día Municipal.

En el marco del Día de los Abuelos, se llevó a cabo un desayuno, en el estacionamiento del Teatro Zaragoza, con música, alegría y convivencia.

Durante el encuentro, Rodríguez Villegas reconoció el papel de las personas adultas mayores en la sociedad.

“Deseo que disfruten de este día, que disfruten de esta edad y qué bonito es recordar y ver caras amigas, que nos hemos visto a lo largo de 26 años, no solo es tema de un festejo es un tema de dar la vida por y para ustedes” expresó el alcalde.

Por su parte, Paty Arévalo señaló que para el DIF las abuelas y abuelos ocupan un lugar especial. “Trabajamos todos los días para brindarles espacios y actividades para que puedan convivir, mantenerse activos y disfrutar esta etapa de sus vidas”, aseguró.