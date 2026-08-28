Inicia Feria de Regreso a Clases 2026 en Ecatepec para apoyar la economía familiar

Con el inicio del nuevo ciclo escolar, ya comenzó la Feria de Regreso a Clases 2026 en Ecatepec, donde las familias del municipio podrán encontrar diferentes opciones y servicios para preparar lo necesario para que niñas, niños y jóvenes regresen a las aulas.

La actividad busca brindar alternativas a las familias durante una temporada en la que deben realizar diversos preparativos para el regreso a clases. Por medio de esta feria, la población podrá conocer las opciones disponibles para organizar los artículos y necesidades relacionadas con el inicio del nuevo ciclo escolar. El gobierno municipal señaló que esta acción tiene como uno de sus principales objetivos apoyar la economía de las familias de Ecatepec y acompañarlas durante el regreso de los estudiantes a las escuelas. La Feria de Regreso a Clases se realiza con el impulso de la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, como parte de las acciones que buscan generar apoyos para las familias del municipio.

El regreso a clases representa para los hogares una etapa que requiere organización, debido a que niñas, niños y jóvenes necesitan contar con diferentes materiales y artículos para comenzar sus actividades escolaresAnte esta situación, la feria ofrece un espacio donde las familias pueden encontrar opciones y servicios para prepararse para el ciclo escolar 2026. La invitación está dirigida a las familias de Ecatepec, quienes podrán acudir a la feria y participar en las actividades que se tienen preparadas.

Las autoridades municipales destacaron que este tipo de acciones buscan acompañar a la población y generar alternativas que ayuden a reducir la presión económica que puede representar el regreso a las aulas. Además, la feria forma parte de las acciones que el gobierno municipal impulsa para atender las necesidades de las familias y contribuir a que las niñas, niños y jóvenes puedan comenzar el nuevo ciclo escolar con mayor preparación.

La actividad también busca generar un espacio de apoyo para madres, padres y familias que durante estas fechas deben organizar diferentes aspectos relacionados con el regreso de los estudiantes a las escuelas. Con la Feria de Regreso a Clases 2026, el municipio pretende facilitar parte de este proceso y acercar opciones a la población.

El Ayuntamiento invitó a las familias a visitar la feria, participar y aprovechar los servicios disponibles. La intención es que los habitantes puedan prepararse para el regreso a las aulas y conocer las alternativas que se ofrecen durante esta actividad.

De acuerdo con el anuncio municipal, la feria cuenta con opciones y servicios destinados a preparar todo lo necesario para el nuevo ciclo escolar. Sin embargo, en la información difundida no se especifican los productos, servicios, horarios o descuentos disponibles. La administración municipal reiteró que el apoyo a la economía familiar es uno de los objetivos de esta actividad, especialmente durante el periodo de regreso a clases. Asimismo, se busca acompañar a niñas, niños y jóvenes en una etapa importante para su formación académica.

El inicio de la Feria de Regreso a Clases 2026 marca así el comienzo de las actividades destinadas a apoyar a las familias de Ecatepec durante los preparativos para el nuevo ciclo escolar. Las autoridades municipales llamaron a la población a participar y aprovechar las opciones disponibles en la feria, con el propósito de facilitar la preparación para el regreso a las aulas.

De esta manera, el gobierno de Ecatepec, encabezado por Azucena Cisneros Coss, mantiene acciones dirigidas a las familias del municipio y busca generar alternativas que contribuyan a su economía y al bienestar de las nuevas generaciones durante el regreso a clases.