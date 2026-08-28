Caen 2 “Patines”, homicidas, extorsionadores y narcomenudistas en VC

Detenidos "Los Patines". (SSPC)

Autoridades detuvieron a dos integrantes de la célula delictiva “Los Patines”, relacionada con homicidios, extorsiones, narcomenudeo y robo en el norte de la capital.

En seguimiento a líneas de investigación sobre esta célula delictiva, se identificaron inmuebles utilizados por sus integrantes, por lo que mediante vigilancias fijas y móviles se recabaron datos de prueba suficientes con los que un juez de control otorgó las órdenes de cateo.

Tras un despliegue coordinado, los agentes de seguridad intervinieron los inmuebles ubicados en la colonia El Arenal, en la alcaldía Venustiano Carranza, donde detuvieron a dos personas, aseguraron 115 dosis de cristal y un arma de fuego.

Los detenidos, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica.