Sheinbaum señala a Tlalpan entre las alcaldías con mayor mejora en percepción de seguridad

Tlalpan registra disminución en la percepción de inseguridad, según la ENSU del INEGI





La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que Tlalpan se encuentra entre las demarcaciones de la Ciudad de México que registraron una de las mayores disminuciones en la percepción de inseguridad, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Según los datos correspondientes a las mediciones de marzo y junio de 2026, la percepción de inseguridad en la alcaldía pasó de 57.9 a 49.7 por ciento, una reducción de 8.2 puntos porcentuales, equivalente a una disminución aproximada de 14 por ciento respecto a la medición anterior.

Claudia Sheinbaum hizo referencia a los resultados de la ENSU y destacó la variación registrada en Tlalpan. La mandataria también recordó que encabezó la entonces delegación entre 2015 y 2018.

La alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, señaló que los resultados están relacionados con la coordinación entre autoridades federales, capitalinas y de la alcaldía, así como con las acciones de seguridad implementadas en territorio.

El Gabinete de Seguridad Ciudadana y Construcción de la Paz sesiona diariamente con la participación de autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Auxiliar y áreas operativas de la alcaldía.

A estas reuniones se suman los Gabinetes Itinerantes de Seguridad, que se realizan periódicamente en colonias y pueblos de los cinco sectores de la demarcación para atender problemáticas específicas en materia de seguridad.

La alcaldía informó además que, en una evaluación territorial realizada en agosto, se reportó una disminución de 17 por ciento en delitos de alto impacto. Según los datos difundidos por la administración local, el robo de vehículo con y sin violencia disminuyó 35 por ciento, mientras que el robo de vehículo con violencia registró una reducción de 60 por ciento.

Los datos sobre incidencia delictiva fueron reportados por la alcaldía como parte de su evaluación en materia de seguridad, mientras que la disminución en la percepción de inseguridad corresponde a los resultados de la ENSU del INEGI para el periodo comprendido entre marzo y junio de 2026.