Ecobici crecerá a 15 mil bicicletas y llegará a Iztapalapa, Iztacalco y Tlalpan (La Crónica de Hoy)

La Ciudad de México ampliará su sistema Ecobici de 9 mil 308 a 15 mil bicicletas y de 687 a mil 111 cicloestaciones, con lo que extenderá su cobertura a las alcaldías Iztapalapa, Iztacalco y Tlalpan y tendrá presencia en nueve demarcaciones.

La expansión, que comenzará su transformación a partir de septiembre, representa un incremento de 60 por ciento en el número de bicicletas, con la incorporación de casi 5 mil 700 unidades, así como 424 nuevas estaciones.

El proyecto contempla una contratación multianual por 10 años y una inversión máxima anunciada de hasta 2 mil 434 millones de pesos, bajo un esquema de contrato abierto. El gasto final dependerá de los servicios efectivamente requeridos y prestados.

La renovación busca responder a la alta demanda del sistema, que registra alrededor de 2 millones de viajes mensuales y más de 20 millones anuales. Cada bicicleta realiza actualmente 8.3 viajes diarios, casi el doble de los entre cuatro y cinco viajes diarios considerados originalmente para su operación.

El uso intensivo ha provocado mayor desgaste de las unidades y necesidades adicionales de mantenimiento y refacciones. Aunque el contrato anterior contemplaba 9 mil 308 bicicletas, las autoridades señalaron que, debido a las unidades que entraban a mantenimiento, el promedio efectivo de bicicletas operativas rondaba las 7 mil 500.

Con el nuevo esquema, las 15 mil bicicletas contarán con localizador satelital, cuando actualmente sólo una de cada 10 unidades tiene esta tecnología. Además, se establecerán penalizaciones por retrasos en la reposición de bicicletas y en la adquisición de refacciones, así como un nuevo centro de mantenimiento en la zona sur.

Otro cambio será que el pago al proveedor dependerá de la disponibilidad de las unidades, pues sólo se pagará por las bicicletas que estén efectivamente operativas.

La tarifa para las personas usuarias se mantendrá en 588 pesos anuales, equivalente a alrededor de 1.60 pesos diarios para quienes utilizan esta membresía.

Epansión hacia el sur y el oriente

La jefa de Gobierno, Clara Brugada afirmó que la ampliación tiene un objetivo de justicia territorial, al llevar el sistema hacia zonas que históricamente no contaban con este servicio.

Mencionó que Ecobici pasará de operar en seis a nueve alcaldías con la incorporación de Iztapalapa, Iztacalco y Tlalpan, donde existe una importante actividad ciclista.

En esas tres demarcaciones se realizan alrededor de 60 mil viajes diarios en bicicleta y uno de cada cuatro viajes ciclistas de la ciudad ocurre en estos territorios, pese a que hasta ahora no contaban con el sistema Ecobici.

Iztapalapa concentra casi 45 mil viajes diarios en bicicleta, equivalentes a 19 por ciento del total de los desplazamientos ciclistas señalados por las autoridades.

“Las bicicletas se van a donde la población usa más bicicletas. Se van al sur, se van al oriente. Se descentraliza el sistema Ecobici y empieza a expandirse en la ciudad”, afirmó Brugada.

La mandataria capitalina sostuvo que las nuevas estaciones se instalarán en zonas donde vive y se desplaza la población usuaria de la bicicleta, con conexión al Metro, Metrobús y otros medios de transporte, así como en áreas con infraestructura ciclista y condiciones de seguridad.

Además, el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, explicó que la decisión de realizar una nueva contratación surgió después de evaluar la ampliación del contrato vigente, cuyas condiciones no permitían corregir diversos problemas operativos.

Entre ellos mencionó que los bienes e insumos pertenecían al prestador del servicio, no existían penalizaciones específicas por retrasos y sólo una proporción reducida de las bicicletas contaba con tecnología de localización.

El nuevo contrato también establece que las bicicletas, cicloestaciones, tótems, tecnología y otros elementos de infraestructura pasarán a formar parte del patrimonio de la Ciudad de México al concluir la relación contractual.

El secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, informó que el subsidio de la ciudad para la operación se mantendrá fijo durante 10 años en 135 millones de pesos anuales, incluido el IVA.

Añadió que la mayor capacidad permitirá mejorar la disponibilidad y el estado de las bicicletas, además de garantizar la continuidad de Ecobici durante una década y contemplar actualizaciones tecnológicas conforme evolucionen los sistemas.

Finalemente, Clara Brugada sostuvo que Ecobici dejó de ser un servicio complementario y se convirtió en una parte fundamental de la movilidad cotidiana, con entre 50 mil y 60 mil viajes diarios. Con la ampliación, aseguró, el objetivo es consolidar a la bicicleta pública como un pilar del sistema de movilidad integrada y multimodal de la capital.