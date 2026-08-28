Explosión de polvorín en Zumpango: ¿Qué fue lo que pasó y cuántos heridos hubo tras el incidente en EDOMEX?

Explosión en Estado de México Un taller pirotécnico provocó explosión. (cuartoscuro)

Un polvorín en Estado de México fue el origen de una explosión este viernes 28 de agosto. Bomberos, Guardia Nacional, personal médico y otras autoridades ya se trasladaron al lugar. El siniestro parece haberse originado en un taller pirotécnico.

¿Qué pasó en Zumpango, Estado de México?

Se reportó una explosión en un taller pirotécnico ubicado en la comunidad de San Pedro de la Laguna del municipio Zumpango, que se encuentra a poco más de 20 kilómetros del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). El accidente ocurrió alrededor del mediodía de este viernes.

No había personas dentro del polvorín. Aun así, hospitales cercanos activaron protocolos para recibir posibles heridos. Por fortuna, no ha sido necesario el traslado. Sólo seis personas fueron atendidas por el personal médico que acudió a la escena, principalmente por crisis nerviosa e inhalación de humo en el caso de una de ellas.

Se registra explosión de polvorín en Zumpango. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/AteEF3L9Rv — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) August 28, 2026

Protección Civil y otras autoridades continúan investigando las causas del accidente y posibles riesgos que puedan resultar en otra explosión. Por este motivo, se recomienda a todos los vecinos de la zona y personas que transiten en el área mantenerse alejados del sitio.