Colectivos de Muerte Digna entregan iniciativa a diputados locales de Morena

Colectivos entregan iniciativa a diputado locales

Diversos colectivos que promueven el derecho a una muerte digna entregaron a diputados de Morena en el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa denominada “Ley Trasciende”, con la que buscan abrir el debate legislativo sobre las condiciones en las que las personas pueden decidir sobre el final de su vida.

Las y los legisladores que la recibieron, se comprometieron a revisar su contenido antes de iniciar el análisis correspondiente.

La coordinadora de la bancada, Xóchitl Bravo, expresó su respaldo personal a la posibilidad de legislar sobre la muerte digna y reconoció que muchas familias han enfrentado procesos dolorosos al acompañar a personas con enfermedades o padecimientos al final de su vida.

“De manera personal, les digo: yo estoy de acuerdo. De manera personal por dignidad, porque al final de la vida también tenemos que decidir”, señaló.

Bravo Espinosa adelantó que la iniciativa será revisada junto con otras propuestas que distintas organizaciones civiles han presentado sobre el mismo tema, con el objetivo de conjuntar las diferentes posturas antes de definir una ruta legislativa.

“Vamos a revisar, a estudiar, porque también hay otras iniciativas de otras agrupaciones, que vamos a conjuntar”, indicó.

La entrega de “Ley Trasciende” se da después de una serie de reuniones entre los colectivos y legisladores de Morena, proceso que ha sido acompañado por el diputado Ángel Tamariz.

Durante el acto, Samara Martínez, activista e integrante de “Muerte Digna Ya”, sostuvo que la propuesta busca ampliar las libertades relacionadas con la autonomía y las decisiones sobre el propio cuerpo.

“Como en muchas libertades, la Ciudad de México debe tener la última de las libertades: decidir sobre nuestro cuerpo enfermo”, afirmó.

Los colectivos entregaron además encuestas e investigaciones realizadas durante el último año como parte de los elementos que buscan incorporar a la discusión legislativa.

Con la entrega de la iniciativa, las organizaciones pretenden que el Congreso capitalino abra una discusión sobre la muerte digna y el derecho de las personas a decidir sobre el proceso final de su vida.