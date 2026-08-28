Maltrato animal 2° delito más denunciado en FIDAMPU

Endurecen sanciones por maltrato animal en el Edomex con multas de hasta 35 mil pesos

El delito de maltrato animal es el segundo con mayor número de carpetas de investigación en la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FIDAMPU) con 494 carpetas de investigación en el 2025 y 294 denuncias de enero a julio del 2026. Sin embargo, la Agencia de Atención Animal (AGATAN), encargado de planear y ejecutar políticas públicas para la protección y el bienestar animal no tiene claro el recurso destinado a medicamentos y el dinero gastado en alimento equivale al 34 por ciento de lo ejercido en tóner, papel bond y fotocopias.

La incidencia de este ilícito ha crecido cada año. Mientras que en 2024 se abrieron 81 carpetas de investigación en la FIDAMPU, para 2025 los reportes aumentaron 510 por ciento, a 494. Sólo antes de este delito se encuentra el despojo, el más denunciado con 770, en tercer lugar la tala que acumuló 103 reportes y 101 por fraude.

De enero a julio del 2026 se presentaron 294 denuncias por maltrato animal en el Ministerio Público; igualmente se colocó como el segundo delito con más incidencia en los registros de la Fiscalía de delitos ambientales, antes, el despojo con 557 carpetas, 64 por tala y 30 por fraude.

Con el crecimiento de la incidencia y que dentro de sus facultades, AGATAN tiene la obligación de planear estrategias para la correcta aplicación y vigilancia de la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México y organizar jornadas permanentes y gratuitas de esterilización, vacunación y desparasitación para animales de compañía, el presupuesto no se destinó en su mayoría a estos rubros y en algunos conceptos presupuestales no queda claro el gasto real.

A través de transparencia, AGATAN reportó que realizó mil 264 esterilizaciones para perros y gatos de enero a junio del 2026 y de octubre de 2024 a junio de 2026 se brindó auxilio a 128 perros y 29 gatos. No obstante, en palabras de la Agencia, no cuenta con un programa de rescate de animales.

El presupuesto asignado a AGATAN de la Ciudad de México para el año 2026 es de 42 millones 13 mil 906 pesos y hasta el seis de julio se ejercieron trece millones cuarenta y tres mil cuatrocientos setenta y ocho pesos. No obstante, el organismo no especificó el monto gastado en las esterilizaciones.

La Agencia únicamente destinó 30 mil pesos para la adquisición de alimento para animales internados en el Hospital Veterinario de la Ciudad de México, equivalente al 0.07 por ciento del presupuesto anual con el que cuenta este organismo.

Para medicamentos, según AGATAN, se encuentran en proceso de adquisición, es decir, previo a junio no se gastó en fármacos en beneficio de los animales.

AGATAN tiene la facultad de administrar el Hospital Veterinario de la Ciudad de México, pero el presupuesto dirigido a los honorarios de médicos veterinarios es menor a lo dirigido en artículos de oficina. Para este personal se dedicaron 63 mil 117 pesos para todo el año, incluso, es 19 por ciento abajo que lo adscrito al mantenimiento de la unidad móvil de la agencia que “permiten mantenerla en condiciones óptimas de operación, garantizando la continuidad en la prestación de los servicios en diversos puntos de la Ciudad de México”. A este rubro se le asignaron 70 mil pesos.

De las partidas presupuestarias más amplias son para materiales de oficina, una suma de 87 mil 131 pesos. La más grande implica la compra de tóner por 40 mil pesos, material con el que, según la agencia, 73 servidores públicos pueden desarrollar funciones administrativas como la atención de oficios e informes.

Después, AGATAN dirigió 25 mil pesos para la adquisición de papel bond, con la justificación de que se utilizará para las mismas funciones que el tóner; también, 22 mil 131 pesos fueron destinados a la contratación del servicio de fotocopiado, del mismo modo, según la agencia, los recursos permiten que los funcionarios realicen sus funciones administrativas y actividades sustantivas necesarias para el cumplimiento de las atribuciones institucionales en materia de bienestar animal.

Es decir, el dinero gastado en alimento equivale al 34 por ciento del total ejercido en tóner, papel bond y fotocopias.

Otros delitos relacionados en agravio de los animales también subieron con el paso de los años. Mientras que en 2024 se registraron sólo dos carpetas por este crimen en la Ciudad de México, en 2025 el número subió a siete.

En 2026, hasta julio se reportaron 11 denuncias por este delito.