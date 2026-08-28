Metro tendrá horario especial por el Maratón de la Ciudad de México

Metro informa que en apoyo a los participantes en el Medio Maratón de la Ciudad de México Metro informa que en apoyo a los participantes en el Medio Maratón de la Ciudad de México (La Crónica de Hoy)

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que el domingo 30 de agosto aplicará un horario especial en algunas de sus líneas con motivo de la XLIII Edición del Maratón de la Ciudad de México.

Las Líneas 1, 2, 3 y 9 iniciarán el servicio a las 5:00 horas, dos horas antes del horario habitual de los domingos, con el propósito de facilitar el traslado de participantes y asistentes al evento deportivo.

Las personas inscritas en el maratón podrán ingresar gratuitamente a estas líneas al mostrar el número que las acredita como participantes.

El resto de la red —Líneas 4, 5, 6, 7, 8, 12, A y B— comenzará operaciones a las 7:00 horas, conforme al horario regular de los domingos.

Durante la jornada también estará disponible el programa “Tu bici viaja en Metro”, que permite el acceso de bicicletas bajo las condiciones establecidas por el sistema de transporte.