Marcha por la Muerte Digna en la Ciudad de México

Cientos de personas se congregaron a las afueras del Palacio de Bellas Artes para visibilizar y exigir el reconocimiento legal de la eutanasia y la autonomía médica en México. Encabezada por activistas como Samara, la movilización reunió a pacientes con enfermedades terminales, familiares y colectivos ciudadanos bajo consignas como #LeyTrasciende y #MuerteDignaYa.
Con pancartas, mantas y figuras simbólicas, los manifestantes alzaron la voz para defender la libertad individual al final de la vida. Entre los reclamos principales destacan el derecho a no sufrir dolor innecesario y el respaldo legal para decidir cuándo partir de manera pacífica cuando la medicina ya no ofrece alternativas terapéuticas.
El contingente marchó desde Bellas Artes con dirección al Congreso de la Ciudad de México y al Zócalo capitalino. Durante el recorrido, los participantes solicitaron a las autoridades legislativas locales e impulsaron reformas de ley que garanticen a los enfermos terminales un marco legal seguro, humano y respetuoso para una muerte digna. La jornada concluyó con un llamado a romper tabúes y avanzar hacia el pleno respeto de la autonomía de los pacientes.