Marcha por la Muerte Digna en la Ciudad de México

​Cientos de personas se congregaron a las afueras del Palacio de Bellas Artes para visibilizar y exigir el reconocimiento legal de la eutanasia y la autonomía médica en México. Encabezada por activistas como Samara, la movilización reunió a pacientes con enfermedades terminales, familiares y colectivos ciudadanos bajo consignas como #LeyTrasciende y #MuerteDignaYa.

El contingente marchó desde Bellas Artes con dirección al Congreso de la Ciudad de México y al Zócalo capitalino.

​Con pancartas, mantas y figuras simbólicas, los manifestantes alzaron la voz para defender la libertad individual al final de la vida. Entre los reclamos principales destacan el derecho a no sufrir dolor innecesario y el respaldo legal para decidir cuándo partir de manera pacífica cuando la medicina ya no ofrece alternativas terapéuticas.

Colectivos exigen el reconocimiento legal de la eutanasia

​El contingente marchó desde Bellas Artes con dirección al Congreso de la Ciudad de México y al Zócalo capitalino. Durante el recorrido, los participantes solicitaron a las autoridades legislativas locales e impulsaron reformas de ley que garanticen a los enfermos terminales un marco legal seguro, humano y respetuoso para una muerte digna. La jornada concluyó con un llamado a romper tabúes y avanzar hacia el pleno respeto de la autonomía de los pacientes.