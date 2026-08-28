Hoy No Circula viernes 28 de agosto: Restricciones vehiculares CDMX y EDOMEX

Hoy No Circula | viernes 28 de agosto Foto: Cuartoscuro (Rogelio Morales Ponce)

Llegamos al final de la semana y al final de las vacaciones de verano. El próximo lunes, las primarias y secundarias estarán recibiendo a estudiantes de nueva cuenta, lo que provocará un incremento importante del tránsito. El clima se mantiene sin lluvias, por lo que no hay afectaciones por encharcamientos. Mientras tanto, las prohibiciones de circulación se mantendrán vigentes con regularidad este viernes 28 de agosto para autos y motocicletas con engomado color azul (placas terminadas en 9 y 0) que tengan holograma de verificación 1 o 2.

Vehículos Exentos del Hoy no circula, viernes 28 de agosto:

Hologramas 00 y 0: Vehículos con estos hologramas pueden circular sin restricciones.

Vehículos eléctricos e híbridos: Están exentos del programa.

Motocicletas, taxis, transporte público y de carga: No están sujetos a las limitaciones del Hoy No Circula.

Vehículos de personas trabajadoras de la salud: Siempre que cuenten con el tarjetón autorizado.

Al no haber contingencia ambiental, estas son las medidas regulares y habituales para los días viernes en la Ciudad de México y Estado de México.

Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco Solidaridad

Toluca

¿En qué horarios aplica el Hoy no circula?

Recuerda que estas restricciones vehiculares aplican en el horario de 5:00 y hasta las 22:00 horas, por lo que únicamente podrás circular fuera de este lapso si tienes un vehículo al que le toque descansar el día de hoy.

Multas y sanciones por no respetar el Hoy No Circula

Las patrullas con oficiales de tránsito en la Ciudad de México podrían detenerte, llevar tu auto a un deposito vehicular e imponerte una multa que va desde los 2,074.80 y hasta 3,112.20 pesos, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito