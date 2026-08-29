Alcanza jardín flotante Tlallipan medio millón de visitantes

Obra Jardín flotante Tlallipan. (GCDMX)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, celebró la llegada de la visitante número 500 mil al Jardín Flotante Tlallipan, obra inaugurada el pasado siete de junio.

Esto, en compañía del Secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, y Carlos Mackinlay, Director General de Servicios Metropolitanos (SERVIMET).

Brugada Molina entregó un reconocimiento a la visitante 500 mil, de nombre Marisela Rodríguez Velázquez, quien declaró: “Todo me gusta del Jardín; hay vigilancia, está muy limpio y está céntrico, las fuentes, los ajolotes me encantan. Todos los días paso por aquí. Ojalá más gente pudiera venir”.

“Aquí inicia el Centro Histórico, era una zona que no tenía espacio público, y que ahora es un paseo muy bonito, muy agradable; en la noche se ve divino con la iluminación, las nueve fuentes, las esculturas de perritos. Este Jardín Flotante es un parque distinto a todos los demás; es un paseo para la población”, destacó la mandataria capitalina desde este emblemático lugar.

Además de este reconocimiento, la titular del Ejecutivo local entregó, a otros 14 visitantes más, un par de cortesías para el Turibus, Capital Bus, Cinemex y Six Flags.

“Ni siquiera hace tres meses que lo inauguramos y hay muchísima gente que viene, que visita, que disfruta. Yo les aconsejo que puedan hacer su caminata diaria, son casi dos kilómetros; además tiene seis elevadores”, subrayó.

Las autoridades destacaron que el Jardín Flotante Tlallipan se ha consolidado como un punto de encuentro y convivencia que conecta de manera directa y gratuita con la estación de transbordo Metro Chabacano, así como los accesos hacia San Antonio Abad y Pino Suárez, permitiendo el libre tránsito peatonal sobre una infraestructura moderna y llena de vida.

Agregaron que con estas acciones, este espacio verde promueve el bienestar, la convivencia, la cultura, el deporte, la salud y la participación comunitaria que impulsa el acceso de las familias capitalinas a actividades gratuitas y servicios de carácter social.

Durante el acto conmemorativo, la jefa de Gobierno destacó la diversidad de servicios y áreas comunitarias gratuitas que ofrece este parque elevado, como son:

Casa de Día para Adultos Mayores: Espacio diseñado para el descanso y la estimulación cognitiva mediante gimnasia cerebral, talleres de memoria y atención médica preventiva por parte del personal de la Secretaría de Salud (toma de presión arterial, niveles de glucosa en la sangre y pruebas de VIH). En donde se atienden de 100 a 150 personas al día.

Sala de Infancias: Zona lúdica que recibe hasta 120 menores al día, equipada con tatamis, piezas de ensamble, jengas y juegos didácticos enfocados en el aprendizaje y la recreación segura bajo supervisión familiar.

y juegos didácticos enfocados en el aprendizaje y la recreación segura bajo supervisión familiar. Cuenco de las Emociones: Módulo de atención para la salud mental que brinda orientación psicológica grupal, consejería breve e intervención en crisis de forma totalmente gratuita. Actualmente, se reciben 10 personas al día para consultas individuales.

Del Campo a la Ciudad: Programa que recibe 400 personas diarias y en el cual se ofrece frutas y verduras de alta calidad a un bajo costo, con el fin de garantizar el derecho a la alimentación adecuada, logrando vender diariamente hasta tres toneladas de alimentos.

Programa que recibe 400 personas diarias y en el cual se ofrece frutas y verduras de alta calidad a un bajo costo, con el fin de garantizar el derecho a la alimentación adecuada, logrando vender diariamente hasta tres toneladas de alimentos. Tienda de la Tierra: Productores ofrecen alimentos tradicionales mexicanos como amaranto, dulces típicos y productos naturales bajo la premisa de soberanía alimentaria, la cual ha recibido alrededor de 10 mil personas.

Cultura y Deporte : Pantalla al aire libre para hasta cuatro proyecciones artísticas al día, andadores para corredores, áreas de descanso y espacios para la activación física comunitaria. Mientras que, personal de la Secretaría de Cultura imparte cinco talleres como pintura, cartonería y maquillaje.

Pantalla al aire libre para hasta cuatro proyecciones artísticas al día, andadores para corredores, áreas de descanso y espacios para la activación física comunitaria. Mientras que, personal de la Secretaría de Cultura imparte cinco talleres como pintura, cartonería y maquillaje. El Jardín Flotante alberga una vasta colección de flora nativa representativa del centro del país, Oaxaca, Puebla y Guerrero. Entre sus principales atractivos destacan el Jardín Xerófilo (con cactáceas y suculentas) y el Jardín de Polinizadores, donde especies como las pasifloras han propiciado el florecimiento de la primera colonia de mariposas y capullos al aire libre en la zona.

Durante su recorrido, la jefa de Gobierno jugó una partida de ajedrez con el Director General de SERVIMET. El resultado quedó en tablas.

Rodrigo Cervantes, coordinador de la UTOPÍA, destacó que una de las actividades que más le gusta a los visitantes es el jumpingmientras que la pantalla de cine es un éxito, expresó.

El mantenimiento integral de este ecosistema urbano es posible gracias a la labor diaria de las cuadrillas de Obras y Servicios Urbanos, apoyadas por sistemas de riego asistido y captación de agua de lluvia.

“El Jardín Flotante representa la creación de un nuevo espacio turístico que recibe a miles de turistas, quienes tendrán la oportunidad de disfrutar de una gran cantidad de actividades que se enmarcan dentro del concepto de las UTOPÍAS y que además logra volver a reconectar el Oriente con el Poniente de la ciudad, permitiendo un cruce agradable, fluido y recreativo entre estas dos áreas. Esta gran obra arquitectónica se convertirá en un ícono de la Ciudad de México”, puntualizó el director General de SERVIMET, Carlos Mackinlay.