Cientos de jóvenes encabezados por Paco Mercado participan en Asamblea de Morena en Tlalnepantla

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Durante la Asamblea por la Soberanía del Distrito 19 realizada por Morena en Tlalnepantla, Paco Mercado Álvarez participó acompañado de centenares de jóvenes de la localidad.

El encuentro, impulsado por Morena, tuvo como eje la defensa de la soberanía nacional y la participación ciudadana, pero también permitió destacar la presencia de jóvenes que respaldan las actividades políticas y sociales desarrolladas en la tierra de enmedio.

Paco Mercado ha buscado mantener una relación cercana con las nuevas generaciones, particularmente mediante actividades deportivas y en la construcción de una sociedad con mayor involucramiento ciudadano.

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Durante la jornada, el funcionario se sumó al llamado para fortalecer la organización desde las colonias y comunidades, bajo la premisa de que la participación de los jóvenes resulta fundamental para impulsar los proyectos de transformación y defender la soberanía del país.

Asimismo, se planteó la necesidad de que la ciudadanía conozca los alcances de la soberanía nacional, entendida como la capacidad de México para tomar sus propias decisiones sin imposiciones o injerencias externas.

La Asamblea por la Soberanía del Distrito 19 reunió a simpatizantes y ciudadanos como parte de las actividades informativas y de organización promovidas por Morena. Con esta participación, Paco Mercado refrendó su cercanía con los jóvenes de Tlalnepantla y su respaldo a las actividades encaminadas a fortalecer la participación ciudadana y la defensa de la soberanía nacional.