Iztacalco realiza 917 certificados médicos durante jornadas de salud por el regreso a clases

La alcaldía Iztacalco informó que, como parte de las Jornadas de Salud de “Regreso a Clases”, se han expedido un total de 917 certificados médicos y brindado 17 mil 440 atenciones a habitantes de la demarcación.

Las jornadas realizadas en distintas colonias y espacios públicos permitieron elaborar 627 certificados médicos y atender a 7 mil 155 personas.

A esta cifra se suman 245 certificados expedidos en la Clínica Salud para el Pueblo y 45 en la Clínica Mujeres por la Paz, con lo que el total acumulado asciende a 917 documentos médicos.

Las jornadas tienen como objetivo acercar servicios de salud gratuitos y preventivos a las familias durante el periodo previo al inicio del ciclo escolar. Los certificados se realizan mediante una valoración general de salud para identificar posibles alteraciones y conocer las condiciones físicas de las y los estudiantes.

Además de la expedición de certificados, las jornadas incluyen servicios de asesoría dental y salud bucal, orientación nutricional, promoción de la salud, valoración de ortopedia, quiropráctica, exámenes de la vista y atención visual, así como toma de signos vitales y corte de cabello.

La alcaldía también informó que, en coordinación con instituciones del sector salud, se han incorporado acciones relacionadas con salud mental y detección de enfermedades crónico-degenerativas.