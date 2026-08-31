Alerta Amarilla en CDMX: estas son las 11 alcaldías en las que se prevé lluvias fuertes este lunes 31 de agosto

Lluvias fuertes en México La SGIRPC activó alerta amarilla en algunas alcaldías de la CDMX este lunes 31 de agosto.

En pleno regreso a clases, este 31 de agosto vuelve a complicarse debido al pronóstico de lluvias fuertes en la mayor parte de la Ciudad de México, clima que afectará la movilidad de la capital durante la tarde y noche de este lunes.

Debido a las posibles dificultades climáticas previstas para la Ciudad de México durante la tarde de este lunes, la dependencia del gobierno capitalino activó Alerta Amarilla para algunas de las alcaldías, recomendando a la población anticipar sus trayectos y preparar objetos como sombrillas e impermeables que faciliten el traslado.

Alcaldías de CDMX con pronóstico de lluvia y granizo este lunes 31 de agosto

De acuerdo con la información presentada por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (SGIRPC) a través de su cuenta oficial en la red social X, antes Twitter, al menos once alcaldías se verán afectadas por lluvias fuertes la tarde y noche de este 31 de agosto.

Las alcaldías que actualmente tienen alerta amarilla por lluvias, son:

Álvaro Obregón.

Benito Juárez.

Coyoacán.

Cuajimalpa.

Iztapalapa.

Magdalena Contreras.

Miguel Hidalgo.

Milpa Alta.

Tláhuac.

Tlalpan.

Xochimilco.

A su vez, autoridades realizaron el recordatorio de cerrar puertas y ventanas en los hogares durante el periodo de lluvia, así como retirar la basura de las coladeras tanto del exterior como el interior de las viviendas para evitar la acumulación de agua y posibles inundaciones.

¿A qué hora lloverá en CDMX este lunes 31 de agosto?

La Alerta Amarilla emitida para este lunes 31 de agosto en la mayor parte de la Ciudad de México, advierte la manifestación de fuertes lluvias y posible granizo durante la tarde y noche de este lunes; a pesar de que la dependencia no señaló una hora específica para cada alcaldía, prevén que la complicación del clima ocurra entre las 13:00 hasta las 20:00 horas.

También, señaló que los chubascos serán entre 15 y 29 mm en los sectores alertados de la capital, por lo se recomienda a la población tomar precauciones en sus trayectos y el uso de sombrilla e impermeable.