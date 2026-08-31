Bloqueos en la Calzada Ignacio Zaragoza este lunes 31 de agosto: ¿Qué está pasando frente a Metro Tepalcates?

Calzada Ignacio Zaragoza Un grupo de manifestantes realizaron un bloqueo de la avenida afectando carriles centrales y laterales la tarde de este lunes 31 de agosto.

Este lunes 31 de agosto de 2026, familiares y colectivos de mujeres víctimas de feminicidio del Estado de México, principalmente de la zona oriente, mantienen un bloqueo en la Calzada Ignacio Zaragoza, una de las principales vialidades de conexión entre el oriente de la Ciudad de México y el Estado de México.

¿A qué altura hay bloqueos en la Calzada Ignacio Zaragoza este 31 de agosto?

La movilización se concentra a la altura de la estación Metro Tepalcates de la Línea A, en la colonia Juan Escutia, alcaldía Iztapalapa.

El cierre afecta los carriles centrales y laterales en dirección al poniente (hacia el centro de la CDMX). Reportes indican que el impacto se extiende desde zonas cercanas al Puente de la Concordia y genera complicaciones adicionales en tramos hacia Peñón Viejo.

¿Por qué hay manifestación en la Ignacio Zaragoza este lunes 31 de agosto?

Los manifestantes, en su mayoría madres y familiares de mujeres asesinadas en municipios del oriente mexiquense, exigen avances concretos en las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Bajo lemas como “Juntas Exigimos Justicia” y “¡No queremos más discursos!”, demandan que las autoridades atiendan los casos con mayor diligencia y den resultados reales en lugar de promesas.

El bloqueo genera congestionamiento significativo en una de las arterias más transitadas del oriente capitalino, especialmente para quienes circulan desde la autopista México-Puebla hacia el centro. Autobuses y automovilistas reportan desvíos y demoras. Las autoridades recomiendan tomar vías alternas como avenida Texcoco y avenida Pantitlán.

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de Concertación Política se encuentra en el lugar para monitorear la situación y promover el diálogo. Hasta el momento de los reportes más recientes (alrededor del mediodía y primeras horas de la tarde hora local), el cierre se mantiene y los automovilistas deben extremar precauciones y planificar rutas alternativas, sobre todo en el regreso a clases y con el tránsito habitual de la zona.