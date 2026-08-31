Golpe a la Anti Unión Tepito: detienen a 12 en la Morelos

Detenidos Integrantes de "La Anti Unión Tepito" detenidos. (SSC)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a 12 integrantes del grupo delictivo “La Anti Unión Tepito”, en la colonia Morelos de la alcaldía Venustiano Carranza.

Se trata de Marlen Naranjo Galicia de 47 años, Dairon Joseph Gómez Martínez de 19 años, Víctor Daniel Matías peña 19 años y Axel Estrada Naranjo de 26 años de edad, quienes tenían 146 envoltorios de papel blanco en su interior piedra amarillenta, dos bolsas de plástico transparente posible marihuana, un arma de fuego con un cargador y dos cartuchos útiles.

Durante la acción, también detuvieron a Leonor Sánchez Hernández de 25 años, Nancy Guerrero Sánchez 44 años, Zelzyn Melisa Guzmán Barrera de 36 años, Cristian Adolfo González Elizarrarás de 34 años, Nayeli Gutiérrez Ambriz de 26 años, Ignacio Gil Quintana de 40 años, Osman Jesús Carreón Guerrero 20 de años y Jared Rubalcaba Retana 21 años por intentar evitar la detención.

Los hechos ocurrieron mientras los oficiales realizaban rondines de seguridad y vigilancia en el cruce de las calles Mineros y Carpintería, en la colonia Morelos, momento en el que observaron a un grupo de personas que manipulaban bolsas de plástico que dejaban ver una hierba verde y seca.

Cuando los oficiales se aproximaron, los presuntos criminales huyeron del lugar, sin embargo, interceptaron a tres hombres y a una mujer metros adelante.

Enseguida les realizaron una revisión, en la que les aseguraron un arma de fuego corta con dos cartuchos útiles en el cargador, dos bolsas medianas de plástico con marihuana a granel y 146 envoltorios de papel color blanco que contenían cocaína.

Ahí los policías los detuvieron, sin embargo, al momento de realizar la detención, llegaron varias personas, quienes empezaron a agredir verbal y físicamente a los oficiales a fin de liberar a los detenidos, por lo que con apoyo de más personal operativo, detuvieron a cuatro mujeres y a cuatro hombres por resistencia de particulares.

Asimismo, se pudo conocer que Cristian Adolfo González Elizarrarás, que se opuso a la detención, registra cuatro ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en 2024 por delitos contra la salud y corrupción de menores e incapaces; en 2012 por cohecho, robo agravado, en 2011 por robo agravado calificado, encubrimiento por receptación y cohecho y en 2020 por delitos contra la salud.