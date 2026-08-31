Brugada reporta 3 mil 600 obras e inversión pública 55% mayor que en 2024, previo a 2do informe

Brugada reporta 3 mil 600 obras y una inversión pública 55% mayor que en 2024

La Ciudad de México realizó o mantiene en proceso 3 mil 600 obras en el espacio público durante 2025 y 2026, además de 13 mil viviendas nuevas y 40 mil acciones de mejoramiento de vivienda.

Así lo informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, un día antes de entregar su Segundo Informe de Gobierno al Congreso capitalino.

Las principales inversiones reportadas han sido 4 mil millones de pesos para la repavimentación de 450 kilómetros, así como casi 3 mil millones para la construcción de 200 Caminos de Mujeres Libres y Seguras, que en conjunto representan 600 kilómetros y en los que se instalaron más de 200 mil luminarias.

En materia de agua y drenaje, el gobierno capitalino informó que se encuentran en proceso de entrega 643 obras y acciones, con una inversión superior a 7 mil millones de pesos para prevenir inundaciones y garantizar el suministro de agua. De ese monto, 3 mil 360 millones de pesos corresponden específicamente a obras de drenaje.

La jefa del Ejecutivo local sostuvo que en las colonias intervenidas se registraron hasta 90 por ciento menos afectaciones por inundaciones frente a años anteriores, pese a las lluvias registradas este año.

La administración también reportó una inversión superior a 21 mil millones de pesos en electromovilidad, sin considerar el presupuesto del Metro.

El objetivo, indicó, es alcanzar 140 kilómetros de infraestructura de este tipo, de los cuales 100 ya se encuentran en funcionamiento y benefician diariamente a más de 340 mil personas.

Mencionó proyectos como el Metrobús Quetzalcóatl, que conecta el Aeropuerto con Reforma; la ruta de RTP eléctrico Heroínas Indígenas; nuevas rutas de trolebús; la renovación integral del Tren Ligero y la construcción de tres líneas de Cablebús.

Vivienda, escuelas y Utopías

En vivienda, el gobierno capitalino reportó 13 mil nuevas unidades, de las cuales 6 mil ya están concluidas y 7 mil se encuentran en construcción. A ello se suman la intervención de 4 mil unidades habitacionales y 40 mil acciones de mejoramiento de vivienda, con una inversión de alrededor de 9 mil millones de pesos anuales.

Otro de los rubros destacados fueron las Utopías. Brugada informó que ocho ya fueron entregadas, cuatro más serán concluidas en las próximas semanas y otras 18 están en proceso, para alcanzar 30 nuevas Utopías en las distintas demarcaciones, con una inversión superior a 7 mil millones de pesos. Las instalaciones que ya fueron inauguradas, agregó, han atendido a más de un millón y medio de personas.

En educación, señaló que durante estos dos años se habrán renovado integralmente 777 escuelas públicas, mediante trabajos de mantenimiento mayor y transformación de espacios, con una inversión de mil 500 millones de pesos que beneficiará a más de 200 mil estudiantes.

También se reportó la construcción o renovación de 316 canchas para niñas y niños, con una inversión de 500 millones de pesos, como parte de las obras realizadas rumbo al Mundial.

Además, defendió el volumen de trabajos realizados frente a las críticas que, dijo, han reducido algunas intervenciones a acciones de pintura.

“Obras son amores y no sólo colores”, afirmó, al señalar que las acciones abarcan desde infraestructura hidráulica y pavimentación hasta escuelas, vivienda, espacios públicos y transporte eléctrico.

La jefa de Gobierno aseguró que la administración cuenta con 55 por ciento más inversión pública que en 2024 y atribuyó ese crecimiento a una política basada en reducir gastos considerados innecesarios y combatir la corrupción.

El Segundo Informe será entregado este martes 1 de septiembre al Congreso de la Ciudad de México, como establece el artículo 32 de la Constitución local.

El documento está integrado por cuatro libros: resumen ejecutivo, informe general, anexo estadístico e informe de las alcaldías. Está organizado en siete ejes que abarcan bienestar, seguridad, desarrollo económico, obras y vivienda, sustentabilidad y movilidad, cultura y turismo, así como participación ciudadana y gobierno digital.

Clara Brugada explicó que, además de la entrega formal ante el Congreso, rendirá personalmente su Segundo Informe antes del 15 de octubre, conforme al mandato constitucional. Sostuvo que la presentación busca no sólo cumplir una obligación legal, sino permitir que las acciones de gobierno sean revisadas y evaluadas.

Por otra parte, la mandataria mencionó la realización, el domingo, del Maratón de la Ciudad de México, en el que casi 30 mil personas se inscribieron y tomaron la salida. La competencia contó con participantes de 30 países y recorrió los 42 kilómetros con 195 metros entre Ciudad Universitaria y el Zócalo.

Clara Brugada calificó el evento como una actividad de alcance internacional y reconoció la participación de corredores, familias, voluntarios y las distintas instituciones que participaron en su organización y seguridad.

La edición del maratón fue respaldada por dependencias como la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Bomberos, ERUM, Secretaría de Salud, Obras y Servicios, Gestión Integral del Agua, Protección Civil, Metro y Secretaría de Movilidad, además de la UNAM y otras instituciones.