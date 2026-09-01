Aseguran cargamento con extracto de Ayahuasca en el AICM

Decomiso Extracto de Ayahuasca. (SSPC)

Personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), aseguró en la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) un cargamento de extracto de Ayahuasca procedente de Perú.

Autoridades informaron que como resultado de las medidas de control implementadas y de las revisiones documentales y operativas realizadas por personal especializado, se identificaron aproximadamente 0.930 kilos, cuya introducción al país, subrayaron, representa un riesgo en materia de seguridad nacional.

La identificación de esta operación fue resultado de los esquemas institucionales de gestión de riesgo, análisis estratégico y vigilancia aduanera que la ANAM implementa de manera coordinada con personal naval para fortalecer la seguridad en las operaciones de comercio exterior, detectar posibles inconsistencias documentales y dar seguimiento a operaciones que requieren una revisión especializada.