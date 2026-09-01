Naucalpan consolida descenso en incidencia delictiva

De acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Naucalpan registra un descenso significativo en diversos delitos del 2018 a julio de 2026. Entre los delitos que registraron esta disminución se encuentran el robo de vehículos y extorsión, de los cuales durante los últimos 51 días no se han registrado actividad. Además el robo a casa habitación muestran un cambio en la tendencia que durante años mantuvo al alza la incidencia delictiva.
Uno de los descensos más importantes se observa en el robo de vehículos, delito que registró niveles elevados durante varios años. En 2021 se alcanzaron 2 mil 282 y en 2024 se reportaron 2 mil 72 delitos.
A partir de 2025, se observa un cambio significativo en esta tendencia, al registrarse 994 robos de vehículos, la cifra más baja desde 2018. Esto representa mil 78 autos menos robados respecto a 2024, equivalente a una reducción de más del 50%.
La tendencia descendente se mantiene durante 2026, ya que a julio de este año se han registrado 271 robos de vehículos, de acuerdo con las cifras acumuladas disponibles.
El delito de extorsión mantuvo, durante años anteriores, una tendencia ascendente, alcanzando su punto más alto en 2022, con 221 casos, sin embargo, en 2025 se registró una disminución considerable al contabilizarse 66 casos de extorsión, mientras que en lo que va de 2026 se han registrado 29 casos, lo que refleja una tendencia a la baja considerable.
En materia de robo a casa habitación, los registros también muestran una disminución. Los mayores niveles de incidencia se presentaron en 2024, pero durante la presente administración, en 2025, el delito descendió a 254 casos y durante 2026 se han contabilizado 93 delitos.
Estos resultados reflejan que, el Gobierno de Naucalpan avanza en la estrategia de seguridad basada en una Guardia Municipal de prevención, proximidad y la coordinación institucional a través de la Estrategia Operativa Oriente.