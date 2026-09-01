Huixquilucan entrega más de 5 mil uniformes y equipo a trabajadores del municipio

Con el objetivo de crear condiciones laborales más seguras, el Gobierno de Huixquilucan entregó más de 5 mil uniformes, prendas de seguridad y herramientas a trabajadores de distintas áreas municipales. Todos estos insumos les permitirán desarrollar sus actividades cotidianas de una forma más estable.

Durante un encuentro encabezado por la presidenta municipal, Romina Contreras, reconoció el trabajo que realizan las diferentes áreas de la administración, además de destacar que una gran parte de la operación municipal se mantiene activa las 24 horas del día.

Estos sectores mantienen atención permanente a la ciudadanía, por ello el fortalecimiento del personal forma parte de una estrategia que Huixquilucan ha mantenido durante los últimos años. Un ejemplo de estas acciones son las realizadas en septiembre de 2025,cuando el municipio destinó 6.5 millones de pesos para adquirir uniformes, prendas de seguridad y herramientas para trabajadores de áreas operativas y administrativas.

Actualmente, más de 4 mil 200 trabajadores participan en el Sistema Municipal de Comunicación y Emergencias, que integra distintas dependencias para atender reportes ciudadanos. Además, existen alrededor de 320 chats vecinales que reciben entre 150 y 200 solicitudes diarias relacionadas principalmente con seguridad y servicios públicos.

Huixquilucan entrega más de 5 mil uniformes y equipo a trabajadores del municipio

“Para reforzar su sentido de pertenencia y que cuenten con las herramientas necesarias para el desarrollo de su labor, entregamos más de 5 mil uniformes, prendas de seguridad y herramientas a servidores públicos del Gobierno Municipal de Huixquilucan” escribió en redes sociales la mandataria municipal.

Finalmente señaló que estas acciones son una forma de reconocer las labores que realizan diariamente en favor de todo un municipio.

“ Este acto va más allá de una entrega, sino que es un reconocimiento al trabajo 24/7 que llevan a cabo todos los días para que Huixquilucan siga siendo el mejor municipio de todo el país”