Paty Arévalo obtiene certificación anticorrupción y marca precedente en el DIF de Atizapán

La Presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF Atizapán, Paty Arévalo, hizo historia al convertirse en la primera representante de un Sistema Municipal DIF del Estado de México en obtener un Certificado de Competencia Laboral en materia anticorrupción.

El reconocimiento fue otorgado por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), después de que Arévalo participara en un proceso formal de evaluación para demostrar sus conocimientos y capacidades relacionadas con la prevención de la corrupción y el servicio público.

La certificación busca acreditar que quienes tienen responsabilidades dentro de las instituciones públicas cuentan con las competencias necesarias para desempeñar sus funciones bajo principios de integridad, ética, legalidad, profesionalismo y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos. Este logro representa un precedente para los organismos municipales de asistencia social, ya que incorpora la profesionalización como una herramienta para fortalecer el trabajo de las instituciones y mejorar la atención que reciben las familias.

Durante el acto, el Presidente Municipal de Atizapán de Zaragoza, Pedro Rodríguez Villegas, reconoció el esfuerzo realizado por Paty Arévalo y por las y los servidores públicos que participaron en este proceso. El alcalde señaló que la integridad debe demostrarse diariamente en las acciones y procedimientos que realizan los funcionarios públicos y no quedarse solamente en un discurso.

También destacó que esta certificación representa un motivo de orgullo, pero al mismo tiempo una responsabilidad para continuar trabajando con honestidad y profesionalismo. Por su parte, Guillermina Alvarado Moreno, directora general de Grupo CONOCER, felicitó a Paty Arévalo por haber conseguido esta certificación y aseguró que la institución continuará acompañando los procesos de profesionalización de las personas que tienen responsabilidades dentro del servicio público.

La funcionaria explicó que el certificado no debe considerarse únicamente como un documento, sino como una muestra de la importancia de contar con servidores públicos preparados y comprometidos con la rendición de cuentas y el uso adecuado de los recursos. La certificación también forma parte de las acciones que el Sistema Municipal DIF Atizapán busca impulsar para prevenir posibles actos de corrupción y fortalecer una cultura de legalidad y buenas prácticas.

Desde el inicio de su encargo, Paty Arévalo ha señalado la importancia de mantener una administración basada en la transparencia y la responsabilidad institucional. Con este reconocimiento, busca dar continuidad a esa estrategia y promover que estos principios se reflejen en las actividades que realiza el organismo. Al recibir su certificado, la Presidenta Honoraria agradeció a su equipo de trabajo por el apoyo durante el proceso y señaló que el reconocimiento representa tanto un orgullo como un compromiso para continuar desempeñando sus funciones de manera íntegra.

Arévalo destacó que detrás de cada trámite y procedimiento realizado por el DIF existe una familia que necesita recibir atención, por lo que consideró importante hacer las cosas correctamente y con honestidad. Con esta certificación, el Sistema Municipal DIF Atizapán fortalece la preparación de sus integrantes y busca contar con mejores herramientas para prevenir riesgos de corrupción.

Además, el organismo pretende que la profesionalización contribuya a ofrecer una atención más responsable, eficiente y transparente a las personas que acuden en busca de los servicios de asistencia social. El reconocimiento obtenido por Paty Arévalo marca así un nuevo paso en la búsqueda de instituciones municipales con mayor preparación y comprometidas con la legalidad.