Con Plan Oriente, Ecatepec recibe más de 3 mil millones de pesos en obras y programas

SEDIF lleva apoyos alimentarios y servicios de salud a familias de Tlatlauquitepec, Puebla

El municipio de Ecatepec se ha convertido en uno de los principales puntos de atención del Gobierno de México mediante el Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con una inversión de más de 3 mil millones de pesos para obras y programas.

Durante su conferencia semanal, la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss destacó los avances que se han registrado en diferentes áreas, principalmente en agua potable, bienestar, infraestructura urbana, educación y salud. La alcaldesa señaló que uno de los principales resultados del Plan Oriente se encuentra en el suministro de agua. Explicó que al inicio de la actual administración solamente alrededor del 35 por ciento de la población tenía acceso al agua mediante la red, mientras que actualmente la cobertura aumentó al 80 por ciento.

Para lograr este avance se realizó una inversión conjunta de más de mil 700 millones de pesos por parte de los tres niveles de gobierno. Entre las acciones se encuentra la rehabilitación de 71 pozos y la construcción del Tanque Maestro de Ciudad Cuauhtémoc, que tiene una capacidad de cinco millones de litros de agua. Cisneros Coss reconoció el trabajo realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum y afirmó que su administración considera a la mandataria como una “ecatepense de corazón”, debido a las acciones que se han impulsado en beneficio del municipio.

“Uno no solamente es del lugar donde nace, también es de donde ama, de donde trabaja, desde donde transforma”, expresó la alcaldesa. Otro de los puntos destacados fue la entrega de programas sociales. De acuerdo con la presidenta municipal, más de medio millón de ecatepenses reciben actualmente algún apoyo federal.

Entre los beneficiarios se encuentran adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres, jóvenes, estudiantes y familias. La alcaldesa afirmó que Ecatepec es el municipio del país que recibe más apoyos federales. En materia de infraestructura urbana, el gobierno municipal también destacó la intervención de más de 444 kilómetros de vialidades, incluyendo avenidas como Insurgentes, Revolución y Nacional.

A estas acciones se suma la recuperación de parques, camellones y otros espacios públicos, así como la construcción de 305 Senderos Seguros, que buscan mejorar las condiciones de movilidad y seguridad para los habitantes. El Plan Oriente también contempla obras para fortalecer la educación. Entre los proyectos se encuentran la construcción del CBTis 29, el Bachillerato Nacional Margarita Maza y la Universidad Nacional Rosario Castellanos, cuyo proyecto arquitectónico ya está contemplado mediante una inversión tripartita. En el sector salud, se anunció que el Hospital Oncológico Pediátrico de Ecatepec comenzará trabajos de rehabilitación en octubre de 2026. También se prevé la inauguración de una clínica de hemodiálisis durante el próximo año.

Además, mediante el programa “La Clínica es Nuestra”, se destinaron 24 millones de pesos para rehabilitar 29 unidades médicas durante este año. La presidenta municipal también adelantó que se impulsará un programa de regularización para que más familias ecatepenses puedan obtener certeza jurídica sobre sus propiedades.

Cisneros Coss afirmó que el Ayuntamiento mantiene coordinación con el Gobierno del Estado de México, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, para continuar con las acciones en beneficio de la población. Finalmente, la alcaldesa agradeció el respaldo del Gobierno de México y aseguró que Ecatepec continuará trabajando en coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum para mejorar los servicios y las condiciones de vida de sus habitantes. “Con el Plan Oriente hemos recibido más de 3 mil millones de pesos para obras y agua”, destacó, al reiterar su respaldo a la mandataria federal.