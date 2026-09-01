Texcoco entrega 30 mil pares de tenis a estudiantes para apoyar la economía familiar

Con el objetivo de apoyar la economía de las familias y contribuir a que niñas y niños cuenten con lo necesario para acudir a la escuela, el Gobierno Municipal de Texcoco inició la entrega de 30 mil pares de tenis para estudiantes de preescolar y primaria, como parte del programa “Pasitos con Futuro”.

La entrega comenzó durante el inicio del ciclo escolar 2026-2027 en el Centro Preescolar Consuelo Rodríguez de Fernández Albarrán, donde autoridades municipales acompañaron a la comunidad educativa en el primer acto cívico del nuevo periodo escolar.

En el evento estuvo presente el presidente municipal de Texcoco, Nazario Gutiérrez Martínez, acompañado por la presidenta honoraria del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Yesenia Armas Tobón, integrantes del cabildo y directores de distintas áreas de la administración municipal.

También acudió el supervisor de preescolar, Cuauhtémoc Moreno Romero, quienes fueron recibidos por la directora del plantel, María Isabel Frutero García.

Durante la ceremonia, la directora del centro educativo agradeció la presencia del presidente municipal y reconoció el apoyo que se ha brindado a la institución. Posteriormente, presentó al personal docente que estará encargado de acompañar a las niñas y niños durante el ciclo escolar.

Por su parte, Nazario Gutiérrez reconoció el esfuerzo de los estudiantes que regresaron a las aulas, así como el trabajo de profesores, madres y padres de familia.

El alcalde explicó que el programa surgió a partir de una petición realizada por familias del municipio, quienes plantearon la posibilidad de que el gobierno local entregara tenis a los estudiantes durante el regreso a clases.

“Hoy atendemos la petición de las madres y padres de familia que nos sugerían: ‘Presidente, ¿por qué no entregamos tenis para el próximo año?’”, explicó el presidente municipal.

De acuerdo con las autoridades locales, en total se distribuirán 30 mil pares de tenis en escuelas públicas de educación básica. De esta cantidad, 23 mil 400 pares serán para estudiantes de primaria y 6 mil 600 para niñas y niños de preescolar.

El apoyo representa una inversión de 15 millones de pesos de recursos propios del municipio y llegará a estudiantes de 82 escuelas primarias y 25 jardines de niños públicos de Texcoco.

El gobierno municipal señaló que la entrega busca reducir algunos de los gastos que las familias enfrentan durante el regreso a clases, cuando deben adquirir uniformes, útiles escolares, mochilas y calzado, entre otros productos.

Gutiérrez Martínez destacó que los recursos utilizados para comprar los tenis provienen de las contribuciones de los habitantes, principalmente del pago oportuno del impuesto predial.

El presidente municipal afirmó que estos recursos regresan a la ciudadanía mediante programas y acciones sociales, en este caso, con la entrega de calzado para estudiantes.

Durante la jornada también se resaltó que la educación es uno de los principales ejes de la administración municipal, por lo que se busca generar mejores condiciones para que las niñas y niños puedan acudir a sus escuelas.

Las autoridades indicaron que contar con calzado adecuado puede representar un apoyo para las familias y permitir que los menores realicen sus actividades escolares y recreativas con mayor comodidad.

Con el programa “Pasitos con Futuro”, el Gobierno de Texcoco aseguró que continuará impulsando acciones dirigidas a la niñez y al fortalecimiento de la educación pública.

La administración municipal señaló que invertir en las nuevas generaciones representa también trabajar por el futuro del municipio, además de buscar que las condiciones económicas de las familias no sean un impedimento para que las niñas y niños continúen con sus estudios.