Operativo Caminito de la Escuela 2026-2027: así protege Naucalpan a más de 200 planteles en el regreso a clases

“CAMINITO DE LA ESCUELA 2026-2027”

Con el inicio del ciclo escolar 2026-2027, el Gobierno de Naucalpan puso en marcha el Operativo Regreso a Clases “Caminito de la Escuela 2026-2027”, una estrategia de seguridad y movilidad que busca proteger a miles de estudiantes durante sus traslados hacia y desde los planteles educativos.

El dispositivo contempla la presencia de la Guardia Municipal en escuelas, vialidades principales y zonas de mayor afluencia, con el objetivo de prevenir incidentes, agilizar el tránsito y brindar mayor tranquilidad a madres, padres de familia, docentes y alumnos durante los horarios de entrada y salida.

¿Cómo funciona el Operativo Caminito de la Escuela 2026-2027?

La estrategia reúne a diversas áreas del gobierno municipal para reforzar la vigilancia en los entornos escolares.

Participan de manera coordinada las direcciones de Prevención del Delito, Seguridad Ciudadana y Movilidad Segura, además de unidades especializadas como:

Policía de Género.

Célula de Búsqueda.

Grupo DARE.

Atención a Víctimas.

Como parte del operativo también se realizan sobrevuelos con drones, lo que permite monitorear en tiempo real los alrededores de las escuelas y mejorar la capacidad de respuesta de los cuerpos de seguridad ante cualquier eventualidad.

Más de 200 escuelas cuentan con vigilancia

El operativo permanece activo en más de 200 planteles educativos distribuidos en el municipio de Naucalpan.

Las acciones se concentran principalmente en los horarios de mayor movimiento escolar, cuando personal de seguridad realiza labores de:

Vigilancia preventiva.

Proximidad social.

Prevención del delito.

Control y agilización del tránsito vehicular.

El objetivo es reducir riesgos para estudiantes y facilitar los traslados de las familias durante el regreso a clases.

¿Cuántos elementos participan en el operativo?

De acuerdo con el gobierno municipal, el despliegue contempla:

150 elementos de Seguridad Ciudadana , apoyados por 90 patrullas .

, apoyados por . 150 elementos de Tránsito y Movilidad , con 50 vehículos .

, con . 90 unidades de Movilidad Segura.

En total, cientos de servidores públicos trabajan de manera coordinada para mantener el orden en los accesos a las escuelas y ofrecer mayor seguridad a la comunidad educativa.

Gobierno de Naucalpan busca fortalecer la seguridad escolar

Con el programa “Caminito de la Escuela 2026-2027”, la administración municipal busca reforzar las acciones de prevención, seguridad y movilidad durante el ciclo escolar.

El gobierno local señaló que la estrategia está enfocada en generar entornos más seguros para niñas, niños y jóvenes, así como acompañar a madres, padres de familia y docentes durante el regreso a las aulas, con el propósito de que los estudiantes lleguen a sus escuelas y regresen a casa en condiciones de mayor seguridad.