Raciel Pérez entrega obras de infraestructura urbana en San Lucas Patoni, Tlalnepantla

Raciel Pérez entrega obras de infraestructura urbana en San Lucas Patoni

Raciel Pérez Cruz, presidente municipal de Tlalnepantla, llevó a cabo la inauguración de obras de infraestructura urbana e hidráulica en la colonia San Lucas Patoni, que se realizaron con el objetivo de transformar de manera integral la movilidad y los servicios básicos de la comunidad.

Durante el recorrido de entrega, el mandatario municipal destacó la importancia de estas acciones que devuelven la dignidad a las calles del municipio y mejoran sustancialmente el entorno urbano.

Las vialidades rehabilitadas corresponden a las calles Zapote, Retorno de Juárez, Prolongación Principal, Calle Principal y Adolfo López Mateos, en donde se ejecutaron trabajos de trazo, nivelación y demolición de la carpeta asfáltica en mal estado para dar paso a una infraestructura moderna y duradera.

Como parte del compromiso integral de la administración, las intervenciones no solo se limitaron al aspecto vial, sino que abordaron de raíz las necesidades subterráneas de la zona.

En cada una de las calles se realizó la sustitución de las redes de drenaje sanitario y el cambio de descargas domiciliarias, para garantizar la correcta evacuación de aguas residuales y prevenir colapsos sanitarios.

Además se renovaron las líneas de distribución de agua, se reemplazaron tomas domiciliarias e instalaron cajas de válvulas para asegurar un suministro continuo y eficiente. Con estas acciones hidráulicas se previenen fugas de agua y se asegura un servicio de calidad para los hogares de la colonia San Lucas Patoni.

En la parte de repavimentación, se llevó a cabo el mejoramiento de base con grava controlada, seguido de la colocación de carpeta de concreto asfáltico de 7 centímetros de espesor con sello de cemento gris. Además, para garantizar el correcto flujo vehicular y pluvial, se realizó la renivelación de pozos de visita y la colocación de nuevos brocales.

Para reforzar la seguridad peatonal y la imagen urbana, la obra incluyó la reconstrucción de banquetas y guarniciones que se encontraban deterioradas, la instalación de reductores de velocidad en puntos estratégicos y la aplicación total de señalización balística y pintura tipo tráfico en líneas centrales, flechas, pasos peatonales y guarniciones.