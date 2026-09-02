Matan a tecladista de Camilo Séptimo junto con su familia, incluida bebé y trabajadora doméstica; uno de los presuntos culpables era socio del músico

Asesinato en Atizapán de Zaragoza Dos hombres detenidos en homicidio múltiple que cobró vida de tecladista perteneciente a banda Camilo Séptimo. (cuartoscuro y Fiscalía del Estado de México)

Tres integrantes de una familia y una trabajadora doméstica fueron asesinados en la colonia Bosques de Esmeralda del municipio Atizapán de Zaragoza del Estado de México. La víctimas fueron un hombre de 35 de años, una mujer también de 35 años, quien contaba con cinco meses de embarazo, una niña de 3 años y la trabajadora del hogar. Los cuerpos fueron hallados en el hogar con atados y sin vida. Los agresores dejaron vivo a niño de 5 años.

El hombre asesinado se trataba de Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, tecladista de la banda Camilo Séptimo. Las otras víctimas fueron identificadas como su esposa Ana Paola y su hija Sofía, de 3 años. No se ha identificado aún a la empleada doméstica ni al niño que fue hallado con vida.

“Dos de las víctimas fueron localizadas maniatadas, ambas, y la menor con impacto de arma de fuego en extremidad cefálica, en tanto que la cuarta víctima presentó impacto de arma de fuego en la espalda”, informaron las autoridades. De acuerdo a los primeros reportes, el crimen ocurrió en la tarde el martes 1 de septiembre.

Las entradas al inmueble no presentaban forzamiento, por lo que una de la líneas de investigación apuntaba a que los responsables eran conocidos de la familia. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ya atrapó a dos presuntos autores del crimen, identificados como Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”. El primero de ellos supuestamente era “socio” del tecladista y el propio músico llamó a un amigo cercano indicándole que se reuniría con él. Autoridades indagan sobre motivos del múltiple homicidio.