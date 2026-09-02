IECM encarga a Talleres Gráficos de México la impresión de documentación para elección de 2027

El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó que Talleres Gráficos de México (TGM) sea la institución encargada de imprimir la documentación electoral que será utilizada durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027.

La empresa imprimirá las boletas electorales, actas y documentación auxiliar necesarias para la jornada electoral del 6 de junio de 2027, en la que la ciudadanía de la capital elegirá a las personas titulares de las diputaciones del Congreso de la Ciudad de México, así como de las alcaldías y concejalías de las 16 demarcaciones territoriales.

La decisión considera la capacidad técnica y operativa de Talleres Gráficos de México para cumplir con las especificaciones y los plazos establecidos para la producción de la documentación requerida.

IECM encarga a Talleres Gráficos de México la impresión de documentación para elección de 2027

TGM cuenta con experiencia en la impresión de material para procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana realizados en la capital. Entre los trabajos que ha efectuado para el IECM se encuentran los correspondientes a los procesos electorales de 2000, 2003, 2006, 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015, 2017-2018, 2020-2021, 2023-2024 y 2024-2025.

También ha participado en la producción de documentación para las Consultas de Presupuesto Participativo realizadas entre 2011 y 2026, así como para elecciones de Comités Ciudadanos, Consejos de los Pueblos y Comisiones de Participación Comunitaria.

Además de las boletas y actas electorales, Talleres Gráficos de México ha elaborado documentación auxiliar y materiales con características especiales, entre ellos mascarillas en sistema Braille utilizadas en distintos ejercicios electorales y de participación ciudadana.

La impresión de la documentación para la elección local deberá realizarse conforme a la legislación electoral vigente y a los lineamientos emitidos por el Instituto Nacional Electoral (INE).

En particular, las boletas y actas deberán cumplir con las características y medidas de seguridad previstas en la normativa, con el objetivo de garantizar su confiabilidad y calidad, además de prevenir posibles falsificaciones.

Una vez que el INE valide los modelos de la documentación electoral personalizada que utilizará el IECM, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística los presentará al Consejo General por conducto de la Comisión de Organización Electoral y Geoestadística.

Cabe mencionar que el IECM avanzará en los preparativos administrativos y técnicos para la organización de la elección local de 2027, en la que se renovarán los cargos de representación en el Congreso capitalino y en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.