Hoy No Circula miércoles 2 de septiembre: restricciones vehiculares CDMX y EDOMEX

¿Hay Doble Hoy No Circula sabatino hoy 29 de agosto de 2026? Te decimos qué autos descansan este sábado en CDMX y Edomex

Estamos a mitad de semana y las actividades laborales continúan su curso con el regreso a clases. El tráfico comienza a subir debido al regreso de estudiantes de nivel básico de cara al arranque del ciclo escolar de la SEP 2026-2027. Por ello, las prohibiciones de circulación continúan aplicándose con regularidad este miércoles 2 de septiembre.

Por lo que te decimos qué placas no deberán circular en la CDMX y Estado de México este día. Pon mucha atención.

¿Qué autos no circulan este miércoles 2 de septiembre?

De acuerdo con el calendario correspondiente al programa Hoy No Circula, este miércoles 2 de septiembre tienen restricción los vehículos que reúnen las siguientes características:

Engomado rojo

Terminación de placas 3 y 4

Holograma 1 o 2

La medida aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios del Estado de México que forman parte de la zona donde opera el programa.

Por lo tanto, si tu automóvil tiene engomado rojo, termina en 3 o 4 y cuenta con holograma 1 o 2, deberás evitar circular durante el horario establecido.

Vehículos Exentos del Hoy no circula, miércoles 2 de septiembre:

Hologramas 00 y 0: Vehículos con estos hologramas pueden circular sin restricciones.

Vehículos eléctricos e híbridos: Están exentos del programa.

Motocicletas, taxis, transporte público y de carga: No están sujetos a las limitaciones del Hoy No Circula.

Vehículos de personas trabajadoras de la salud: Siempre que cuenten con el tarjetón autorizado.

Al no haber contingencia ambiental, estas son las medidas regulares y habituales para los días lunes en la Ciudad de México y Estado de México.

Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco Solidaridad

Toluca

¿En qué horarios aplica el Hoy no circula?

Recuerda que estas restricciones vehiculares aplican en el horario de 5:00 y hasta las 22:00 horas, por lo que únicamente podrás circular fuera de este lapso si tienes un vehículo al que le toque descansar el día de hoy.

¿Qué pasa si circulo cuando no me corresponde?

Circular durante el periodo de restricción cuando el automóvil está obligado a descansar puede derivar en una sanción conforme a las disposiciones de tránsito y ambientales aplicables.

Además del riesgo económico, el conductor puede enfrentar otras consecuencias administrativas dependiendo de las circunstancias y de la autoridad que detecte la infracción.

La mejor estrategia para evitar problemas es sencilla: revisar el calendario antes de comenzar el recorrido, especialmente cuando se utiliza el automóvil para acudir al trabajo, llevar a menores a la escuela, realizar trámites o desplazarse entre CDMX y Edomex.

Multas y sanciones por no respetar el Hoy No Circula

Las patrullas con oficiales de tránsito en la Ciudad de México podrían detenerte, llevar tu auto a un deposito vehicular e imponerte una multa que va desde los 2,346 y hasta 3,519 pesos, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito.