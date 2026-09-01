Caso Axe Ceremonia: ¿Qué pasará en la primera audiencia este 2 de septiembre?

Este 2 de septiembre tendrá lugar la primera audiencia en el caso Axe Ceremonia Foto: La Crónica

Más de un año después de la tragedia que terminó con la vida de los fotoperiodistas Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández durante el festival Axe Ceremonia 2025, el caso finalmente se encamina hacia una nueva etapa judicial.

La audiencia inicial está programada para este miércoles 2 de septiembre de 2026, después de meses de retrasos provocados por distintos recursos legales. El proceso busca esclarecer las posibles responsabilidades por la muerte de ambos jóvenes, quienes se encontraban trabajando en el Parque Bicentenario cuando una estructura metálica colapsó durante el festival, el 5 de abril de 2025.

La audiencia representa un momento relevante para las familias, particularmente porque durante este tiempo la investigación ha incorporado a nuevas empresas y ha enfrentado una serie de disputas legales.

¿Qué ocurrió en el Axe Ceremonia 2025?

El accidente ocurrió el 5 de abril de 2025, mientras se desarrollaba el festival Axe Ceremonia en el Parque Bicentenario, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Una estructura metálica instalada dentro del recinto se desplomó y alcanzó a Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas, quienes realizaban la cobertura periodística del evento. Ambos fallecieron a consecuencia del accidente.

La tragedia generó una ola de debate sobre la intención y/o funcionalidad de la instalación de la estructura, así como de las medidas de protección civil, la supervisión del montaje y las responsabilidades de las empresas involucradas en la organización del festival.

Desde entonces, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una investigación para determinar si existieron omisiones o negligencias que pudieran derivar en responsabilidades penales.

Tragedia en el AXE Ceremonia Momento en que el público trata de ayudar a quitar la estructura de las víctimas. (ESPECIAL X)

¿Por qué se retrasó tanto la audiencia?

Uno de los principales obstáculos para que el caso avanzara fueron los recursos legales promovidos durante el proceso.

A lo largo de la investigación se presentaron amparos y otros recursos que impidieron durante distintos periodos la celebración de la audiencia inicial. Para abril de 2026, cuando se cumplió un año de la tragedia, el procedimiento todavía no había llegado a esa etapa.

El conflicto jurídico incluso involucró a las propias representaciones legales de las familias, ya que una parte de los recursos estaba relacionada con la intención de incorporar a más empresas a la investigación, mientras que representantes de la familia de Miguel Ángel Rojas cuestionaron algunas de las estrategias utilizadas y señalaron que habían contribuido a retrasar el procedimiento.

El caso, por tanto, no solamente ha girado alrededor de las posibles responsabilidades por el accidente, sino también de una compleja disputa jurídica sobre quiénes deben responder ante los tribunales.

Familia de Berenice Giles llega a un acuerdo reparatorio

Tiempo después se produjo uno de los principales cambios en el caso, ya que la familia de Berenice Giles alcanzó un acuerdo reparatorio con Grupo Eco y O.N. Producciones Creativas, empresas vinculadas con la organización y producción del festival. De acuerdo con información disponible, este acuerdo contempla la reparación del daño y el otorgamiento del perdón legal por parte de la familia Giles respecto de esas compañías.

Sin embargo, esto no significa que el caso completo haya quedado cerrado.

La familia de Miguel Ángel Rojas decidió no aceptar un acuerdo de este tipo y mantiene su exigencia de que el proceso continúe ante los tribunales. Además, Operadora Eclectic quedó fuera del acuerdo reparatorio y permanece dentro de la controversia judicial.

Por ello, la audiencia del 2 de septiembre será relevante para determinar cómo continuará la causa penal.

Tragedia en el AXE Ceremonia Peritos de la SEMEFO en el lugar del incidente. (Adrián Contreras)

¿Qué puede pasar durante la audiencia del 2 de septiembre?

La audiencia inicial será un precedente fundamental dentro del proceso penal del caso Axe Ceremonia ya que el Ministerio Público presenta ante el juez los hechos que atribuye a las personas investigadas y los datos de prueba que considera relevantes para sentar responsabilidades. Posteriormente, la defensa tiene la oportunidad de controvertir esos argumentos.

Uno de los puntos centrales puede ser la vinculación a proceso, es decir, determinar si existen elementos suficientes para que una persona continúe formalmente sujeta a un proceso penal por los hechos que se le atribuyen, en este caso, le muerte de los fotoreporteros Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas.

También pueden discutirse las medidas cautelares y establecerse un plazo para continuar con la investigación complementaria. Eso significa que la audiencia no representa necesariamente el final del caso ni implica que ese mismo día exista una sentencia. Se trata sólo del inicio de proceso penal.

Por lo que el día de mañana conoceremos tpdo lo que sucedió en esta primera audiencia y qué sigue para avanzar en el proceso.